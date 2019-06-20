ЗМІ: Тимчук не чистив зброю, а грався нею. Що розказала дружина загиблого депутата



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Зброя, від пострілу якої помер Тимчук, - не травматичний пістолет Форт-17Р, як писали деякі ЗМІ, а нагородний бойовий Форт-17

Версія про самогубство Тимчука не відкидається

Народний депутат, керівник «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук, який вчора загинув, необережно поводився зі зброєю, пише видання Newsroom в Telegram.

Посилаючись на слова переляканої дружини Тимчука, видання інформує, що нардеп не чистив зброю, а грався нею: то вставляв, то виймав магазин, пересмикував затвор, натискав на курок «вхолосту». Зі слів жінки, вона просила його не робити цього, покласти пістолет, але він не слухав. Далі, вона каже, що відвернулася - і у цей момент пролунав постріл.

За даними Newsroom, зброя, від пострілу якої помер Тимчук, - не травматичний пістолет Форт-17Р, як писали деякі ЗМІ, а нагородний бойовий Форт-17.

Наразі версія про самогубство не відкидається, оскільки, за інформацією видання, депутат останнім часом перебував у депресії, про це знали і дружина і сусіди.

Вже проведено необхідні експертизи, в тому числі взяття змивів з рук цивільної дружини Тимчука на предмет наявності там порохових газів.

За результатами експертиз вже відкрите провадження за ст.115 (умисне вбивство), далі очікується докваліфікція: або щодо самогубства, або щодо загибелі внаслідок необережного поводження зі зброєю.

Як повідомлялось, у коментарі «Главкому» військовий експерт Ігор Романенко підкреслив: не вірить у те, що Тимчук міг застрелитися випадково під час чистки зброї. У свою чергу у «Народному фронті» припускають, що загибель Тимчука - це замасковане вбивство.