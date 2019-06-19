У «Народному фронті» припускають, що загибель Тимчука - це замасковане вбивство



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Андрій Тетерук не вірить у версію нещасного випадку, внаслідок якого загинув Дмитро Тимчук

Тетерук закликав правоохоронні органи провести найретельніше розслідування.

Перший заступник голови фракції «Народний фронт» Андрій Тетерук заявив, що не вірить у версію нещасного випадку, внаслідок якого загинув депутат від НФ Дмитро Тимчук, і не виключає, що парламентарія могли вбити. Про це він сказав журналістам у кулуарах Верховної Ради.

«Як офіцер я особисто не вірю в те, що це нещасний випадок у результаті чищення зброї... Дмитро Тимчук, окрім того що державний діяч, він із 2014 року разом із колегами дуже ретельно, професійно, якісно висвітлював агресію Російської Федерації, участь військових: офіцерів, генералів, підрозділів російської регулярної армії - в агресії проти України», - сказав Тетерук.

«Все це дає підстави вважати, що ми матимемо версію замаскованого вбивства під самогубство», - додав він.

Водночас нардеп закликав правоохоронні органи провести найретельніше розслідування. «Для того, щоб отримати решту інформації про обставини й умови його (Тимчука - ред.) загибелі, ми маємо дочекатися офіційної позиції правоохоронних органів... Єдиною версією, я би хотів, щоб була версія правоохоронних органів», - сказав представник НФ.

Тетерук висловив бажання, щоб правоохоронці ретельно підійшли до цієї справи, вивчили її, в найкоротший термін дали відповідь, що насправді сталося. «І в разі, якщо ми будемо мати навмисне вбивство нашого колеги, я би дуже хотів, щоб відплата за це вбивство була неминучою всім тим, хто його замовив, хто його здійснив», - заявив Тетерук.

Як повідомлялось, народного депутата Дмитра Тимчука знайшли застреленим у свої квартирі.

Після того, як у залі парламенту прозвучала новина про загибель нардепа Дмитра Тимчука, у Верховній Раді вшанували пам'ять нардепа хвилиною мовчання.

Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк висловив співчуття рідним і близьким народного Тимчука.

У МВС не виключають, що Тимчука було вбито, однак розглядають і інші версії, серед яких - необережне поводження зі зброєю.

Глава держави Володимир Зеленський назвав великою втратою загибель Тимчука. «Патріот, народний депутат, офіцер, військовий журналіст, а від початку російської агресії в Криму співзасновник «Інформаційного спротиву» надійно тримав фронт інформаційної війни. Президент співчуває рідним і близьким Дмитра», - йдеться в повідомленні президента України в Twitter.

В коментарі «Главкому» військовий експерт Ігор Романенко підкреслив: не вірить у те, що Тимчук міг застрелитися випадково під час чистки зброї.

Джерело: Укрінформ