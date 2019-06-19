«Це дурниця». Воєнний експерт пояснив, чому версія смерті Тимчука через необережність не витримує критики



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Експерт не вірить у те, що Тимчук міг застрелитися випадково під час чистки зброї

Коли зброя у процесі чистки, то її направляють від себе, а не на себе, - експерт

Версія про загибель народного депутата Дмитра Тимчука через необережне поводження зі зброєю видається малоймовірною. Про це в коментарі «Главкому» розказав військовий експерт Ігор Романенко.

«Якщо це була нагородна зброя, швидше за все, йдеться про пістолет. Тимчук – військовий, тому він, швидше за все, неодноразово проходив інструктажі щодо поводження зі зброєю. Коли здійснюється чистка, то найперша дія, - це витягнути магазин, де знаходяться патрони. Однак може так статися, що один патрон може потрапити у патронник і там залишитися», - пояснив він.

За словами Романенка, навіть якщо один патрон залишився у патроннику, зазвичай перед чисткою пересмикують затвор і, направляючи дуло пістолету у повітря (у вікно, у підлогу, куди завгодно, тільки не на себе), здійснюють контрольний спуск (постріл) і лише після цього розбирають зброю на елементи. Кожен елемент чиститься окремо.

Сам експерт не вірить у те, що Тимчук міг застрелитися випадково під час чистки зброї.

«Це дурниця, я у це не вірю. Для того, щоб застрелитися, потрібно, щоб і патрон залишився у патроннику, і розвернути на себе дуло. Коли зброя у процесі чистки, то її направляють від себе, а не на себе», - підкреслив він і додав: якщо людина військова, у неї залишаються навички поводження зі зброєю.

Як повідомлялось, народного депутата Дмитра Тимчука знайшли застреленим у свої квартирі.

Після того, як у залі парламенту прозвучала новина про загибель нардепа Дмитра Тимчука, у Верховній Раді вшанували пам'ять нардепа хвилиною мовчання.

Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк висловив співчуття рідним і близьким народного Тимчука.

У МВС не виключають, що Тимчука було вбито, однак розглядають і інші версії, серед яких - необережне поводження зі зброєю.

Глава держави Володимир Зеленський назвав великою втратою загибель Тимчука. «Патріот, народний депутат, офіцер, військовий журналіст, а від початку російської агресії в Криму співзасновник «Інформаційного спротиву» надійно тримав фронт інформаційної війни. Президент співчуває рідним і близьким Дмитра», - йдеться в повідомленні президента України в Twitter.