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    ЗМІ: Туреччина обміняла Чийгоза і Умерова на російських шпигунів

    Росіяни Олександр Смирнов та Юрій Анісімов були арештовані в Туреччині у квітні 2016 року
    Турецький уряд обміняв двох заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова на двох росіян, яких звинувачують у шпигунстві. [READ_MORE] Про це в середу, 29 листопада, поінформував турецький телеканал Haberturk, повідомляє DW. Росіяни Олександр Смирнов та Юрій Анісімов були арештовані в Туреччині у
    • Вчора, 20:18
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    Ахтем Чийгоз та Ільмі Умеров
    Ахтем Чийгоз та Ільмі Умеров

    Росіяни Олександр Смирнов та Юрій Анісімов були арештовані в Туреччині у квітні 2016 року

    Турецький уряд обміняв двох заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова на двох росіян, яких звинувачують у шпигунстві.

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    Про це в середу, 29 листопада, поінформував турецький телеканал Haberturk, повідомляє DW.

    Росіяни Олександр Смирнов та Юрій Анісімов були арештовані в Туреччині у квітні 2016 року. Їх звинувачували в плануванні вбивств чеченських дисидентів і донедавна тримали під вартою в Туреччині, повідомляє телеканал із посиланням на судові документи.

    За даними каналу, прокурор звернувся до стамбульського суду з проханням звільнити двох російських агентів в рамках прийнятого в серпні указу, який дає президенту право обмінювати або видавати іншим державам іноземних громадян, ув’язнених в турецьких в'язницях.

    Як повідомлялося, Росія 25 жовтня звільнила і передала Туреччині Умерова і Чийгоза.

    Чийгоз у вересні був засуджений російським судом в анексованому Росією Криму до 8 років колонії суворого режиму за звинуваченнями в організації масових заворушень поблизу будівлі Верховної Ради Криму в Сімферополі у лютому 2014 року.

    Умеров був засуджений до двох років колонії-поселення за звинуваченням у «закликах до порушення територіальної цілісності РФ».

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