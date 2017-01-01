ЗМІ: Туреччина обміняла Чийгоза і Умерова на російських шпигунів
- Вчора, 20:18
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Росіяни Олександр Смирнов та Юрій Анісімов були арештовані в Туреччині у квітні 2016 року
Турецький уряд обміняв двох заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова на двох росіян, яких звинувачують у шпигунстві.
Про це в середу, 29 листопада, поінформував турецький телеканал Haberturk, повідомляє DW.
Росіяни Олександр Смирнов та Юрій Анісімов були арештовані в Туреччині у квітні 2016 року. Їх звинувачували в плануванні вбивств чеченських дисидентів і донедавна тримали під вартою в Туреччині, повідомляє телеканал із посиланням на судові документи.
За даними каналу, прокурор звернувся до стамбульського суду з проханням звільнити двох російських агентів в рамках прийнятого в серпні указу, який дає президенту право обмінювати або видавати іншим державам іноземних громадян, ув’язнених в турецьких в'язницях.
Чийгоз у вересні був засуджений російським судом в анексованому Росією Криму до 8 років колонії суворого режиму за звинуваченнями в організації масових заворушень поблизу будівлі Верховної Ради Криму в Сімферополі у лютому 2014 року.
Умеров був засуджений до двох років колонії-поселення за звинуваченням у «закликах до порушення територіальної цілісності РФ».
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