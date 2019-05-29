Зникнення моніторів: ДБР нагрянуло в Адміністрацію президента



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28 травня Олександр Данилюк заявив про зникнення з ситуаційного кабінету в Адміністрації президента моніторів і серверів

Держбюро розслідує справу про зникнення моніторів і серверів із ситуаційної кімнати на Банковій

Держбюро розслідувань у середу, 29 травня, прийшло до Адміністрації президента, де проводять огляд ситуаційної кімнати у зв'язку зі справою про зникнення моніторів та серверів. Про це повідомив директор ДБР Роман Труба, повідомляють «Українськi новини».

«Ми сьогодні проводимо огляд місця події», - заявив він.

Труба зазначив, що планується також допит свідків і фігурантів справи.

Крім того, ДБР попросило в СБУ оперативний супровід при розслідуванні зазначеного проваддження.

Нагадаємо, напередодні Новопризначений глава РНБО Олександр Данилюк опублікував відео, на якому заявив про зникнення з ситуаційного кабінету в Адміністрації президента моніторів і серверів.

Нагадаємо, новопризначений секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк заявив, що з ситуаційної кімнати в Адміністрації президента зникли монітори, техніка і сервери з секретною інформацією.

У свою чергу колишній прес-секретар президента України Святослав Цеголко заявив, що вся техніка з ситуаційної кімнати Адміністрації президента була орендована на кошти Петра Порошенка, тому була повернена власникові, а секретної інформації на ній не було.

Також колишній секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що Данилюк продемонстрував ситуаційну кімнату в АП, тоді як головний ситуаційний центр РНБО з відповідним обладнанням знаходиться під охороною і працює в штатному режимі.

Колишній заступник голови Адміністрації президента України Дмитро Шимків вважає, що наразі для відновлення роботи ситуаційної кімнати в АП «потрібні лише екрани та відеосервер».