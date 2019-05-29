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    Думки вголос

    Новий секретар РНБО Данилюк вже встиг відзначитися безвідповідальними заявами

    • Юрій Луканов

      Журналіст

    • Розсилка
    Олександр Данилюк - Новий секретар РНБО Данилюк вже встиг відзначитися безвідповідальними заявами
    Олександр Данилюк

    Інформація суперечлива і з неї ясно, що кудись ділося обладнання. Все інше дає підстави для припущень, а не для остаточних висновків

    Навіть якщо припустити, що Порошенко вкрав все у АП включно зі шторами і чорнильницями, новий секретар РНБО Данилюк поводиться безвідповідально. Після його відео з інформацією про те, що Порошенко вивіз все обладнання з ситуативної кімнати в АП, істерика стоїть неймовірна. ЗМІ навіть пишуть, що Порошенко пограбував РНБО. 

    На сьогодні ми маємо інформацію від Данилюка про те, що Порошенко вивіз монітори із ситуативної кімнати разом із серверами. Є інформація від речника колишнього президента Цеголка про те, що все це було орендовано за гроші Порошенка. Спливла давніша інформація від колишнього заступника голови АП Шимківа про те, що обладнання збирали з державних установ і Укртелекому. Так само давня інформація від Порошенка про те, що до створення ситуативної кімнати були причетні турки. 

    Тож, інформація суперечлива і з неї ясно, що кудись дівалося обладнання. Все інше дає підстави для припущень, а не для остаточних висновків. 

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    Тим часом, будь-яке обладнання має ставитися на облік. Там є книги цього самого обліку і відповідальні особи. Що мав би зробити такий високопосадовець як секретар РНБО? Розібратися, що це було за обладнання, на яких підставах воно було поставлено на облік, чому знято. Якщо є зловживання - звернутися до правоохоронних органів із заявою про розслідування. А не розганяти зраду публічно. 
    А тим більше не робити цього, коли ти не має відношення до АП. Адже сама посада Данилюка дала підстави журналістам писати про те, що зникли секретні сервери РНБО. Це негайно спростував колишній секретар цієї установи Олександр Турчинов. 

    Ще одне. Деякий час тому Данилюк раптом вискочив з постом про те, що навколо кабміну збудували стіну, мовляв, ай-яй-яй, відгороджуються від народу. Тим часом, ця стіна там була завжди. Коли в коментах йому вказали на це, то він продовжував наполягати на своєму. Може, і в цьому випадку він щось наплутав?

    Джерело: блог Юрія Луканова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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