Зникнення заступника мера Черкас: поліція порушила справу за статтею «умисне вбивство»



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Юрій Ботнар зник ввечері 15 липня

До правоохоронців звернулися рідні Ботнара

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом зникнення заступника міського голови Черкас Юрія Ботнара. Відомості про інцидент внесли до єдиного реєстру за статтею 115 Кримінального кодексу України - умисне убивство.

Про це повідомляє пресслужба поліції Черкаської області.

Поліція розпочала заходи зі встановлення місцезнаходження Ботнара після звернення його рідних.

«Згідно з наданою інформацією, чоловік 15 липня ввечері вийшов у справах і до цього часу не повернувся. Колегам по роботі також невідоме його місцеперебування», - додали правоохоронці.

Нагадаємо, сьогодні міський голова Черкас Анатолій Бондаренко заявив про зникнення свого заступника. Мер міста розповів, що вранці Ботнара не виявили на робочому місці, а на зв'язок він востаннє виходив ввечері 15 липня.

«Учора близько 19.30 Юрій Ботнар вийшов із приміщення міськвиконкому, і попросив свою колегу по обласній раді Оксану Ковбошу почекати його біля автівки півгодини, бо має коротку зустріч біля ТРЦ «Любава». Вона почекала його більше двох годин і забила на сполох. Зараз дружина і батько знаходяться в поліції, де пишуть офіційну заяву про зникнення. Камери спостереження показують, що Ботнар повернувся від «Любави» і пішов у бік приміщення Черкаської облдержадміністрації. Його телефон вимкнутий, а сам Юрій Андрійович не виходить на зв’язок і не відомо, де перебуває. Правоохоронці посилено працюють над збором інформації. Міська рада ретельно стежить за ходом розслідування і надає всю необхідну допомогу. Припущень поки що ніяких. Правоохоронці відпрацьовують всі можливі версії. Прохання до всіх, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування мого заступника, повідомити мене чи поліцію», – повідомив Бондаренко сайту dzvin.media.

Слід зауважити, що Ботнар також є головою Черкаської обласної організації ВО «Свобода».

До слова, під час карантину керівництво Черкас вирішило піти проти уряду і не запроваджувати обмеження. Заступник міського голови Юрій Ботнар запропонував дозволити відвідування парків, скверів та атракціонів на їхній території, а ще — об’єктів спортивної інфраструктури виключно для проведення тренувань.