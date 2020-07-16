МЗС Естонії підтвердило загибель свого громадянина на Донбасі



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Військовий медик Микола Ілін з позивним Естонець загинув 13 липня Фото: Максим Пчелов

Громадянин Естонії Микола Ілін був військовим медиком українських Збройних сил

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу підтвердив, що громадянин Естонії 13 липня загинув на Донбасі.

Про це повідомляє портал ERR.

«У понеділок, 13 липня, громадянин Естонії загинув унаслідок воєнних дій на Донбасі», - сказав Рейнсалу.

Він повідомив, що загиблий отримав громадянство Естонії у 2016 році по натуралізації. Подробиці події уточнює Міністерство закордонних справ України.

«Він (загиблий, - ред.) приїхав до Естонії у 2006 році як стипендіат у рамках проєкту і мав статус біженця», - сказав Рейнсалу, уточнивши, що чоловік подав заяву на отримання громадянства, яке отримав, тому відмовився від білоруського громадянства.

За словами Рейнсалу, статус і роль чоловіка у воєнних діях на Донбасі українська влада ще уточнює. «В Естонії діє принцип: громадяни країни можуть знаходитися у військових частинах інших країн з дозволу уряду», - сказав міністр, додавши, що, наскільки йому відомо, нині жодного такого дозволу видано не було.

Також нагадаємо, що російські найманці досі не передали Україні тіло загиблого під Зайцевим Донецької області військового медика. Але вже отримано гарантії безпеки для пошуку військового, який був поранений 13 липня.

Нагадаємо, що під час провокації російських бойовиків на Донбасі 13 липня загинув військовий медик Микола Ілін з позивним Естонець. Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив шокуючі деталі загибелі двох наших військових на фронті. Так, поблизу Зайцевого 13 липня бойовики попри всі гарантії ОБСЄ обстріляли українських військових, які евакуйовували тіло загиблого.

Під час провокації російських бойовиків на Донбасі 13 липня загинув військовий медик Микола Ілін з позивним Естонець. Він мешкав у Білій Церкві Київської області, але родом він з Білорусі. Мав громадянство Естонії.

Лише наступного дня після вбивства військового медика російськими окупантами на Донбасі Зеленський відреагував на це, однак у своєму зверненні жодного разу не згадав про країну-агресора. «Україна повинна завжди знати ціну «обіцянкам» тієї сторони», – наголосив президент, однак не згадав, що за окупаційними військами на Донбасі стоїть Росія.