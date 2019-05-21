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    ЗНО з математики склало майже 152 тисячі осіб

    • Розсилка
    ЗНО з математики склало майже 152 тисячі осіб
    Фото: testportal.gov.ua

    Зазначається, що 82 учасники ЗНО не змогли потрапити до пунктів тестування через відсутність одного з обов’язкових документів, 31 – через запізнення

    Зовнішнє незалежне оцінювання з математики, яке відбулося сьогодні, склало 151 990 осіб. Про це йдеться у повідомленні на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

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    «За оперативною інформацією регіональних центрів оцінювання якості освіти, участь у тестуванні з математики взяла 151 990 осіб, що становить 94,5 % від загальної кількості зареєстрованих», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що 82 учасники ЗНО не змогли потрапити до пунктів тестування через відсутність одного з обов’язкових документів, 31 – через запізнення.

    В УЦОЯО повідомили, що проведення зовнішнього незалежного оцінювання у пунктах тестування забезпечували 26 765 осіб. В той же час, дотримання процедури тестування контролювали 183 громадських спостерігачі та 38 представників засобів масової інформації.

    Нагадаємо, сьогодні в Україні пройшла основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року - тестування з математики.

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