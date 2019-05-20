У вівторок в Україні стартує ЗНО



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Центр оцінювання якості освіти нагадав перелік документів, які необхідно мати для складання тестів

В Україні у вівторок, 21 травня, стартує основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року - тестуванням з математики. Про це повідомляє прес-служба УЦОЯО.

«21 травня тестуванням з математики розпочнеться основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року. Допуск абітурієнтів до пунктів тестування триватиме з 10:15 до 10:50. Зовнішнє незалежне оцінювання розпочнеться об 11:00», - нагадали у центрі.

Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності таких документів:

оригіналу Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;

паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено у Сертифікаті;

запрошення-перепустки для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

У разі неможливості пред’явлення оригіналу Сертифіката, паспорта чи іншого документа, серію та номер якого зазначено у Сертифікаті, або за умови надання копій цих документів абітурієнта до пункту проведення ЗНО допущено не буде.

Учасникам порадили заздалегідь дізнатися адресу проведення ЗНО з математики, взяти із собою дві-три ручки з чорнилом насиченого чорного кольору, а також, за бажанням, прозору пляшку з питною водою.

«Нагадуємо, що під час проходження тесту абітурієнт не може мати при собі будь-яких засобів зв’язку, пристроїв зчитування, оброблення, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування. Учасникам ЗНО під час проходження тесту з математики заборонено користуватися лінійкою, олівцем, циркулем, калькулятором тощо», - додали в УЦОЯО.

На виконання сертифікаційної роботи з математики відведено 180 хвилин. Загальна кількість завдань у тесті — 33. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши усі завдання, — 62.

Сертифікаційна робота містить завдання різних форм: