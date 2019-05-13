Вступна кампанія-2019: оприлюднили дати вступу до магістратури



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Реєстрація на ЗНО з іноземної мови для вступу до магістратури з 32 спеціальностей триватиме з 13 травня по 3 червня

Подача документів і реєстрація вступників для складання єдиного фахового вступного випробування і єдиного вступного іспиту триватиме до 18 години 3 червня

Реєстрація на ЗНО з іноземної мови для вступу до магістратури з 32 спеціальностей та фахове випробування для правничих спеціальностей триватиме з 13 травня по 3 червня. Про це та про основні дати вступної кампанії в магістратуру на брифінгу розповів директор Директорату вищої освіти Олег Шаров, повідомляє «Укрінформ».

«З 13 травня розпочата реєстрація для складання єдиного фахового вступного випробування для вступу до магістратури за спеціальністю «право» та «міжнародне право», та єдиного вступного іспиту для вступу в магістратуру з широкого переліку спеціальностей - гуманітарні науки (крім спеціальності Філологія), соціальні та поведінкові науки, журналістика, богослов’я, право, інформаційні технології, сфера обслуговування, міжнародні відносини, управління та адміністрування, культура та мистецтво (крім мистецьких спеціальностей). Подача документів і реєстрація вступників для складання єдиного фахового вступного випробування і єдиного вступного іспиту триватиме до 18 години 3 червня», - сказав Шаров.

Він додав, що для вступу на магістратуру з права чи міжнародного права реєстрація на ЗНО з іноземної та фахове випробування відбувається в тих закладах вищої освіти, які здійснюють підготовку за цими спеціальностями.

Для вступників, які отримали бакалавра з іншої спеціальності, при вступі на магістратуру з означених спеціальностей передбачені додаткові фахові випробування - з 13 травня до 30 травня.

Прийом документів та заяв для тих, хто вступає на основі вступних іспитів, триватиме з 17 червня по 25 червня.

Єдиний вступний іспит з іноземної мови за технологіями ЗНО відбудеться 2 липня. Для вступників на магістратуру з права та міжнародного права єдине фахове вступне випробування відбудеться 4 липня.

Фахові вступні випробування для інших спеціальностей триватимуть з 5 липня по 26 липня.

Прийом заяв та документів для тих, хто вступатиме до магістратури на основі єдиного вступного іспиту, відбудеться з 10 липня по 23 липня.

Надання рекомендацій для зарахування на бюджет має відбутися до 5 серпня, а зарахування на бюджетні місця до 11 серпня.

Також Шаров поінформував, що для тих, хто не встиг з поважних причин зареєструватися на вступні випробування в аспірантуру, буде проведена додаткова сесія за кошти вступника.