Зобов’язання України перед МВФ перевищують $12 млрд

Зобов’язання Нацбанку перед МВФ становлять 7,2 млрд доларів

Сукупні боргові зобов’язання Національного банку України та Міністерства фінансів перед Міжнародним валютним фондом становлять 12,1 млрд доларів. Про це повідомив заступник голови Нацбанку України Олег Чурій під час інформаційного дня, присвяченого управлінню міжнародними резервами України. «Зобов’язання Нацбанку перед



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Зобов’язання Нацбанку перед МВФ становлять 7,2 млрд доларів

Сукупні боргові зобов’язання Національного банку України та Міністерства фінансів перед Міжнародним валютним фондом становлять 12,1 млрд доларів. Про це повідомив заступник голови Нацбанку України Олег Чурій під час інформаційного дня, присвяченого управлінню міжнародними резервами України.

«Зобов’язання Нацбанку перед МВФ становлять 7,2 млрд доларів, а зобов’язання Міністерства фінансів перед МВФ - 4,9 млрд. Загалом 12,1 млрд доларів», - зазначив він.

Чурій уточнив, що активи НБУ становлять 18,8 млрд доларів (ті, які входять до валового резерву), а зобов’язання НБУ становлять 9,1 млрд доларів – це кредити МВФ, які є на балансі НБУ, та зобов’язання перед іншими кредиторами (Держказначейством, кредит від Центрального банку Швейцарії тощо).

При цьому власні кошти НБУ в іноземній валюті становлять майже 9,7 млрд доларів США.

Як повідомлялося, МВФ вважає, що схвалена Україною пенсійна реформа має певні недоліки.

Голова Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард і президент України Петро Порошенко планують зустрітися у Давосі під час Всесвітнього економічного форуму.

Джерело: УНН