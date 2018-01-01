«Золотий глобус»: кращі актори другого плану

Золоту статуетку було присуджено Сему Роквеллу

Сем Роквелл й Олександр Скарсгард отримали статуетки «Золотого глобуса» на 75 церемонії вручення премій Голлівудською асоціацією іноземної преси. Про це повідомляється в Twitter премії. Так, золоту статуетку в категорії «Найкращий актор другого плану у повнометражному фільмі» було присуджено Сему Роквеллу за гру у стрічці



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Золоту статуетку було присуджено Сему Роквеллу

Сем Роквелл й Олександр Скарсгард отримали статуетки «Золотого глобуса» на 75 церемонії вручення премій Голлівудською асоціацією іноземної преси.

Про це повідомляється в Twitter премії.

Так, золоту статуетку в категорії «Найкращий актор другого плану у повнометражному фільмі» було присуджено Сему Роквеллу за гру у стрічці «Три білборди на кордоні Еббінга, Міссурі».

За цю нагороду змагалися п'ятеро чоловіків. Список був сформований журі таким чином: Віллем Дефо («Проект Флорида»), Армі Гаммер («Клич мене своїм ім'ям»), Річард Дженкінс («Форма води») та Крістофер Пламмер («Всі гроші світу»).

Водночас Олександр Скарсгард отримав премію в номінації «Найкращий актор другого плану у серіалі, міні-серіалі або телефільмі» за виконання ролі в мінісеріалі «Велика маленька брехня». Він зміг обійти Девіда Гарбора, який зіграв у «Дуже дивних справах», Альфреда Моліну, який перевтілився у «Ворожнечі: Бетт і Джоан», Крістіана Слейтера, який чудово виконав свою роль у «Містері Роботі» та Девіда Тьюліса з «Фарго».

Раніше повідомлялося, що кращим драматичним серіалом за версією «Золотого глобуса» став «Розповідь служниці».

Виконавиця головної ролі Елізабет Мосс також отримала «Золотий глобус» за кращу жіночу роль у драматичному серіалі.

У 2017 році серіал також отримав премію «Еммі».

Нагадаємо, Джеймс Франко отримав премію «Золотий глобус» як кращий комедійний актор.

Церемонія вручення премії проходить в 75-й раз.

В цьому році зірки прийшли на церемонію в чорному в знак протесту проти сексуальних домагань в кіноіндустрії.

Загалом кінопремія «Золотий глобус» вважається однією з найпрестижніших у сфері кіно і телебачення, втім, за організацією вона має свої особливості. Наприклад, на відміну від «Оскара», статуетки глобусів отримують також і серіали.

Крім того, можна сказати, що «Золотий глобус» відкриває сезон і визначає напрямок для інших кінопремій та міжнародних конкурсів.