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    У світі

    У Голлівуді сьогодні відбудеться церемонія вручення «Золотого глобуса»

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    У Голлівуді сьогодні відбудеться церемонія вручення «Золотого глобуса»

    Премія вручається у 25 номінаціях, причому 14 визначає кращих у сфері кіно, решта 11 – на телевізійному екрані

    У центрі американської кіноіндустрії у ніч на понеділок відбудеться 77-ма урочиста церемонія вручення кінопремії Голлівудської асоціації іноземної преси «Золотий глобус».

    Урочистості пройдуть на сцені готелю «Beverly Hilton» в Голлівуді, повідомляє Укрінформ.

    Роль ведучого церемонії нагородження цього року дісталася британському актору Ріку Джервейсу.

    Хоча перелік переможців в усіх номінаціях тримається у суворій таємниці до моменту оголошення зі сцени, вже відомо, що премію імені Сесіля Б. Мілля за життєві досягнення в галузі кінематографа отримає актор Том Генкс, володар восьми «Золотих глобусів».

    Водночас премія імені Керол Бернетт за життєві досягнення в галузі телебачення буде вручена актрисі і телеведучій Елен Дедженерес.

    Загалом, кінопремія «Золотий глобус» вважається однією з найбільш престижних у сфері кіно і телебачення, втім, за організацією вона має свої особливості. Наприклад, на відміну від «Оскара», статуетки глобусів дістаються також і серіалам. Крім того, можна сказати, що «Золотий глобус» відкриває сезон та визначає напрямок для інших кінопремій та міжнародних конкурсів.

    Премія вручається у 25 номінаціях, причому 14 визначає кращих у сфері кіно, решта 11 – на телевізійному екрані.

    Традиційно премія «Золотий глобус» присуджується з 1942 року за результатами голосувань акредитованих при Голлівуді іноземних журналістів.

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