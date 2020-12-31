Зоозахисники закликали не годувати тварин олів'є, кістками та ковбасою

Категорично забороняється давати тваринам курячі кістки й рештки риби

Деякі продукти з новорічного столу можуть призвести до смерті чотирилапих. Про це розповіла зооактивістка Ольга Вірик в мережі Facebook.

«На розі зимові свята, які не обійдуться без застілля. Після свят у кожного з нас залишиться чимало смаколиків і постане питання, а що ж із ними робити (викинути шкода, а їсти олів'є третій день поспіль не хочеться взагалі). Друзі, закликаю вас! Не потрібно виносити на вулицю салати, ковбаси, тістечка та іншу їжу, яку ви не доїли! Для собак та котів це може стати остання їжа в житті!» – пише Ольга.

Також категорично забороняється давати тваринкам курячі кістки й рештки риби, особливо кістки.

До речі, Главком розповів, як отримати максимум задоволення від делікатесів, але при цьому не переїсти в новорічну ніч. Зокрема трапезу краще починати з овочевих салатів, це збільшить ситість і зменшить ризики переїдання.

А соб депутат Київради VIII скликання Костянтин Яловий закликав українців використовувати вітчизняні продукти – це зменшить вуглецевий слід та підтримає наших виробників.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України дозволив ресторанам і кафе працювати у новорічну ніч – з 31 грудня на 1 січня ─ до 7:00 ранку.

Раніше уряд оприлюднив нові обмеження, що почали діяти з 19 грудня.

Стало відомо, скільки грошей планують витратити українці на святкування Нового року.



