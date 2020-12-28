Як не переїсти в новорічну ніч: поради експертів

Фахівці не радять змінювати свій режим харчування 31 грудня, розраховуючи добре поїсти тільки вночі

У четвер, 31 грудня, о 10:00 на «Інтері» вийде спеціальний випуск «Корисної програми». Глядачі дізнаються, як правильно зустріти 2021 рік, щоб було не тільки смачно, але і корисно. А також почують поради та новорічні привітання від зіркових гостей, експертів і ведучого ток-шоу Олександра Лук'яненка.

Коли новорічний стіл ломиться від різних страв, хочеться спробувати все і відразу. Як отримати максимум задоволення від делікатесів, але при цьому не переїсти в новорічну ніч?

«Не варто змінювати свій режим харчування 31 грудня, розраховуючи добре поїсти тільки вночі, - радить дієтолог Ольга Безугла. – Дуже важливо поснідати, пообідати і повечеряти, як зазвичай. Розмірене харчування протягом всього дня дозволить зняти надмірне навантаження з шлунково-кишковий тракт. На етапі готування варто вибрати більш легкі страви. Наприклад, майонез в якості заправки для салатів замінити йогуртом або оливковою олією, а картоплю - авокадо або цвітною капустою. Трапезу краще починати з овочевих салатів, це збільшить ситість і зменшить ризики переїдання. А ось алкоголь я б не радила розглядати як обов'язковий атрибут святкування. Головна рідина, яка повинна бути на новорічному столі, – вода. Вона забезпечує хорошу детоксикацію організму, підвищує метаболічні процеси і сприяє своєчасній евакуації їжі з шлунково-кишкового тракту».

Якими стравами і напоями задобрити Білого Металевого Бика? Чим побалувати себе за святковим столом без шкоди для фігури? Що робити, щоб на наступний ранок не боліла голова? Як довше зберегти продукти, що залишилися після застілля? Що з них можна приготувати на наступний день? У новорічному випуску «Корисної програми» глядачів чекає багато корисних порад, зіркових сюрпризів, жартів, пісень, привітань і гарного настрою. Ірина Федишин виконає свій новий хіт. Маестро Володимир Гришко з'явиться в студії в несподіваному амплуа. А Ольга Сумська поділиться ексклюзивним рецептом похмільного коктейлю.

«Похмілля у нас з чоловіком буває вкрай рідко. Ну, а якщо все ж буває, у мене є свій перевірений засіб - томатний коктейль, - зізнається Ольга Сумська. – Також в моєму арсеналі – багато порад про святкові делікатеси. Кухарів у нас вдома немає, я сама часто стою біля плити. Тому дуже вдячна за всі цікаві рецепти, які відкрила для себе в цьому ток-шоу. Прислухайтеся до порад експертів «Корисної програми» – і все у вас буде чудово!»

Зоряними експертами студії також стануть: телеведучий Андрій Доманський, актор Віталій Борисюк, співачка Оксана Пекун, радіоведуча Вікторія Зубрейчук і шеф-кухар Алік Мкртчян. Також завітають в студію «Корисної програми» бажані гості на кожному новорічному святкуванні – Дід Мороз і Снігуронька.

«Нехай цей новорічний ефір стане особливим для наших глядачів, подарує їм незабутні емоції та чудовий настрій! - бажає ведучий Олександр Лук'яненко. – Китайський гороскоп нам говорить, що наступний рік Білого Металевого Бика буде вдалим для людей працьовитих і цілеспрямованих. А значить, цілеспрямовано готуйтеся до зустрічі Нового року. Нехай 2021-й буде щасливим, здоровим і багатим для вас і ваших рідних!»

Смачного і корисного всім Нового року! Не пропустіть святковий випуск ток-шоу «Корисна програма» - у четвер, 31 грудня, о 10:00 на телеканалі «Інтер».