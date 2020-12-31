Скільки грошей витратять українці на святкування Нового року (дослідження)графіка
40% українців ще не рахували свої новорічні витрати
Фото з відкритих джерел
Більш як половина українців скромно відсвяткують Новий рік
Кожен другий українець витратить на святкування Нового року не більше як 3 тис. грн. Такі результати соціологічного дослідження «Всеукраїнський омнібус», проведеного дослідницькою компанією «Active Group» у грудні 2020 року.
Респонденти відповіли на запитання «Скільки грошей ви плануєте витратити на Новий рік?». Результати виявились такими:
- 27,1% респондентів сказали, що менше 1 тис. грн,
- 23,9% – від 1 тис. до 3 тис. грн,
- 7% респондентів збираються витратити від 3 тис. до 5 тис. грн,
- 1,3% – від 5 тис. до 10 тис. грн,
- 0,3% опитаних планують витратити від 10 тис. до 20 тис. грн,
- 0,3% – понад 20 тис. грн.
40% українців сказали, що ще не рахували новорічні витрати.
Як повідомлялося, перед Новим роком в Україні на низку алкогольних напоїв зросла ціна.
Читайте також: