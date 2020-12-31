Скільки грошей витратять українці на святкування Нового року (дослідження)

40% українців ще не рахували свої новорічні витрати

Більш як половина українців скромно відсвяткують Новий рік

Кожен другий українець витратить на святкування Нового року не більше як 3 тис. грн. Такі результати соціологічного дослідження «Всеукраїнський омнібус», проведеного дослідницькою компанією «Active Group» у грудні 2020 року.

Респонденти відповіли на запитання «Скільки грошей ви плануєте витратити на Новий рік?». Результати виявились такими:

27,1% респондентів сказали, що менше 1 тис. грн,

23,9% – від 1 тис. до 3 тис. грн,

7% респондентів збираються витратити від 3 тис. до 5 тис. грн,

1,3% – від 5 тис. до 10 тис. грн,

0,3% опитаних планують витратити від 10 тис. до 20 тис. грн,

0,3% – понад 20 тис. грн.

40% українців сказали, що ще не рахували новорічні витрати.

Як повідомлялося, перед Новим роком в Україні на низку алкогольних напоїв зросла ціна.

Читайте також:



