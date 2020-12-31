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    Суспільство

    Скільки грошей витратять українці на святкування Нового року (дослідження)

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    40% українців ще не рахували свої новорічні витрати - Скільки грошей витратять українці на святкування Нового року (дослідження)
    40% українців ще не рахували свої новорічні витрати
    Фото з відкритих джерел

    Більш як половина українців скромно відсвяткують Новий рік

    Кожен другий українець витратить на святкування Нового року не більше як 3 тис. грн. Такі результати соціологічного дослідження «Всеукраїнський омнібус», проведеного дослідницькою компанією «Active Group» у грудні 2020 року. 

    Респонденти відповіли на запитання «Скільки грошей ви плануєте витратити на Новий рік?». Результати виявились такими:

    • 27,1% респондентів сказали, що менше 1 тис. грн,
    • 23,9% – від 1 тис. до 3 тис. грн,
    • 7% респондентів збираються витратити від 3 тис. до 5 тис. грн,
    • 1,3% – від 5 тис. до 10 тис. грн,
    • 0,3% опитаних планують витратити від 10 тис. до 20 тис. грн,
    • 0,3% – понад 20 тис. грн.

    40% українців сказали, що ще не рахували новорічні витрати.

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    Як повідомлялося, перед Новим роком в Україні на низку алкогольних напоїв зросла ціна.

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    Теги: гроші українці Україна новорічні свята
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