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    Здоров'я

    Як зустріти Новий Рік екологічно. П'ять ключових порад

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    Депутат поділився декількома порадами, як екологічно зустріти Новий Рік - Як зустріти Новий Рік екологічно. П'ять ключових порад
    Депутат поділився декількома порадами, як екологічно зустріти Новий Рік
    Фото з відкритих джерел

    Купуючи, готуючи, даруючи на Новий Рік – ми завдаємо великої шкоди довкіллю

    Як зустріти новорічні свята екологічно розповів на своїй сторінці у Facebook депутат Київради VIII скликання Костянтин Яловий. 

    Подарунки – незмінний атрибут будь-якого свята

    «Ми робимо приємне своїм близьким і часто купуємо подарунки, які несуть шкоду довкіллю (побутові прилади, електротехніка). Звісно, що вони можуть бути необхідними, але потрібен розумний вибір – такі речі повинні бути не тільки цінними, а й мати довгий строк експлуатації», – зазначив політик.

    Та все ж, на думку політика, найкращі новорічні презенти:

    • емоції та час, проведений разом з друзями та родиною;
    • ековироби – канцелярія, посуд, іграшки.

    Ялинка

    «Якщо згадати, що 5 мільйонів ялин щорічно вирубуються в Україні на новорічні свята, то стає моторошно, адже у нашій державі спостерігається гостра нестача лісових ресурсів», – каже Яловий.

    Намагайтесь купувати:

    • чіповану ялинку, яка має продаватись на сертифікованих базарах – такі дерева вирощуються спеціально на продаж;
    • штучне дерево;
    • живу ялинку (чи будь-яку хвойну рослину) у горщику.

    Упаковка

    «Нам подобається дарувати подарунки у гарній упаковці. Замість поліетиленового пакування використайте екоупаковку з паперу», – наголошує політик.

    Чому це важливо:

    • навіть потрапивши у природне середовище, вона розкладеться всього за кілька місяців, не завдаючи шкоди довкіллю;
    • папір та картон можна здати на повторну перероблення.

    Продукти

    «На святковий стіл ми готуємо чимало страв. Водночас за даними ООН, в Україні голодує більше мільйона людей», – зазначив політик.

    Він радить вчинити так:

    • готуйте продумано, за заздалегідь складеним меню;
    • використовуйте вітчизняні продукти, це зменшить ваш вуглецевий слід та підтримає наших виробників.

    Феєрверки

    За словами депутата, «у нашій країні їх використання заборонено, попри це є люди, які їх використовують».

    «Дарма! Феєрверки та різні запальні суміші виділяють у повітря небезпечні речовини – сульфіди, алюміній, нітрат барію і здатні викликати в людей онкологічні захворювання. Німецькі науковці підрахували, що за одну ніч новорічних феєрверків їх країна створює 15% всіх викидів за рік», – зауважив політик.

    Він радить відмовитись від:

    • китайських ліхтариків;
    • повітряних кульок;
    • феєрверків.
    Фото: Facebook/Костянтин Яловий
    Фото: Facebook/Костянтин Яловий
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    Теги: вихідні депутат ООН свята продукти політика українці новорічні свята Facebook ялинка
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