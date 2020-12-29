Як зустріти Новий Рік екологічно. П'ять ключових порад

Депутат поділився декількома порадами, як екологічно зустріти Новий Рік

Купуючи, готуючи, даруючи на Новий Рік – ми завдаємо великої шкоди довкіллю

Як зустріти новорічні свята екологічно розповів на своїй сторінці у Facebook депутат Київради VIII скликання Костянтин Яловий.

Подарунки – незмінний атрибут будь-якого свята

«Ми робимо приємне своїм близьким і часто купуємо подарунки, які несуть шкоду довкіллю (побутові прилади, електротехніка). Звісно, що вони можуть бути необхідними, але потрібен розумний вибір – такі речі повинні бути не тільки цінними, а й мати довгий строк експлуатації», – зазначив політик.



Та все ж, на думку політика, найкращі новорічні презенти:

емоції та час, проведений разом з друзями та родиною;

ековироби – канцелярія, посуд, іграшки.

Ялинка

«Якщо згадати, що 5 мільйонів ялин щорічно вирубуються в Україні на новорічні свята, то стає моторошно, адже у нашій державі спостерігається гостра нестача лісових ресурсів», – каже Яловий.

Намагайтесь купувати:

чіповану ялинку, яка має продаватись на сертифікованих базарах – такі дерева вирощуються спеціально на продаж;

штучне дерево;

живу ялинку (чи будь-яку хвойну рослину) у горщику.

Упаковка

«Нам подобається дарувати подарунки у гарній упаковці. Замість поліетиленового пакування використайте екоупаковку з паперу», – наголошує політик.

Чому це важливо:

навіть потрапивши у природне середовище, вона розкладеться всього за кілька місяців, не завдаючи шкоди довкіллю;

папір та картон можна здати на повторну перероблення.

Продукти

«На святковий стіл ми готуємо чимало страв. Водночас за даними ООН, в Україні голодує більше мільйона людей», – зазначив політик.

Він радить вчинити так:

готуйте продумано, за заздалегідь складеним меню;

використовуйте вітчизняні продукти, це зменшить ваш вуглецевий слід та підтримає наших виробників.

Феєрверки

За словами депутата, «у нашій країні їх використання заборонено, попри це є люди, які їх використовують».

«Дарма! Феєрверки та різні запальні суміші виділяють у повітря небезпечні речовини – сульфіди, алюміній, нітрат барію і здатні викликати в людей онкологічні захворювання. Німецькі науковці підрахували, що за одну ніч новорічних феєрверків їх країна створює 15% всіх викидів за рік», – зауважив політик.



Він радить відмовитись від:

китайських ліхтариків;

повітряних кульок;

феєрверків.

Фото: Facebook/Костянтин Яловий

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