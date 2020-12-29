Як зустріти Новий Рік екологічно. П'ять ключових порад
Купуючи, готуючи, даруючи на Новий Рік – ми завдаємо великої шкоди довкіллю
Як зустріти новорічні свята екологічно розповів на своїй сторінці у Facebook депутат Київради VIII скликання Костянтин Яловий.
Подарунки – незмінний атрибут будь-якого свята
«Ми робимо приємне своїм близьким і часто купуємо подарунки, які несуть шкоду довкіллю (побутові прилади, електротехніка). Звісно, що вони можуть бути необхідними, але потрібен розумний вибір – такі речі повинні бути не тільки цінними, а й мати довгий строк експлуатації», – зазначив політик.
Та все ж, на думку політика, найкращі новорічні презенти:
- емоції та час, проведений разом з друзями та родиною;
- ековироби – канцелярія, посуд, іграшки.
Ялинка
«Якщо згадати, що 5 мільйонів ялин щорічно вирубуються в Україні на новорічні свята, то стає моторошно, адже у нашій державі спостерігається гостра нестача лісових ресурсів», – каже Яловий.
Намагайтесь купувати:
- чіповану ялинку, яка має продаватись на сертифікованих базарах – такі дерева вирощуються спеціально на продаж;
- штучне дерево;
- живу ялинку (чи будь-яку хвойну рослину) у горщику.
Упаковка
«Нам подобається дарувати подарунки у гарній упаковці. Замість поліетиленового пакування використайте екоупаковку з паперу», – наголошує політик.
Чому це важливо:
- навіть потрапивши у природне середовище, вона розкладеться всього за кілька місяців, не завдаючи шкоди довкіллю;
- папір та картон можна здати на повторну перероблення.
Продукти
«На святковий стіл ми готуємо чимало страв. Водночас за даними ООН, в Україні голодує більше мільйона людей», – зазначив політик.
Він радить вчинити так:
- готуйте продумано, за заздалегідь складеним меню;
- використовуйте вітчизняні продукти, це зменшить ваш вуглецевий слід та підтримає наших виробників.
Феєрверки
За словами депутата, «у нашій країні їх використання заборонено, попри це є люди, які їх використовують».
«Дарма! Феєрверки та різні запальні суміші виділяють у повітря небезпечні речовини – сульфіди, алюміній, нітрат барію і здатні викликати в людей онкологічні захворювання. Німецькі науковці підрахували, що за одну ніч новорічних феєрверків їх країна створює 15% всіх викидів за рік», – зауважив політик.
Він радить відмовитись від:
- китайських ліхтариків;
- повітряних кульок;
- феєрверків.