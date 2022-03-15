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    ЗСУ контролюють усі напрямки на Дніпропетровщині – обласна військова адміністрація

    Голова Дніпропетровської облради наголосив, що вся критична інфраструктура області працює, є запаси продуктів, дизпалива, бензину, ліків - ЗСУ контролюють усі напрямки на Дніпропетровщині – обласна військова адміністрація
    Голова Дніпропетровської облради наголосив, що вся критична інфраструктура області працює, є запаси продуктів, дизпалива, бензину, ліків

    Малий та середній бізнес Дніпропетровщини закликають відновлювати роботу

    Ворог не перетнув кордони Дніпропетровської області. Усі напрямки контролюють Збройні Сили України. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради, заступник керівника Ради оборони регіону Микола Лукашук.

    Лукашук зазначив, що посилена оборона на Херсонському напрямку – а це Кривий Ріг, Зеленодольськ, Апостолове, Нікополь.

    «Вірте в ЗСУ, Нацгвардію. Вони в нас найкращі та дуже потужні», – підкреслив Лукашук.

    Він також закликав малий та середній бізнес відновлювати роботу.

    «Розумію, в умовах військового стану це дуже складно. Але економіка повинна працювати. Люди мають отримувати заробітну плату», – сказав Лукашук.

    Голова облради також додав, що вся критична інфраструктура області працює, є запаси продуктів, дизпалива, бензину, ліків.

    Нагадаємо, у ніч на 15 березня ворог атакував аеропорт у Дніпрі. Зруйнована злітно-посадкова смуга, пошкоджено термінал.

    Теги: ЗСУ економіка Дніпро бізнес Кривий Ріг аеропорт Дніпропетровщина інфраструктура #stoprussia
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    ЗСУ контролюють усі напрямки на Дніпропетровщині – обласна військова адміністрація