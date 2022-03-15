У Збройних силах розповіли, чи призиватимуть жінок до армії

В окремих випадках жінки можуть бути мобілізовані за найбільш дефіцитними спеціальностями

На сьогодні жодна жінка не була мобілізована без її згоди

Зараз нема потреби для призову жінок на військову службу, які перебувають на обліку. Про це на брифінгу повідомив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних сил України Роман Горбач.

За його словами, у воєнний час жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані у військові частини на військову службу.

«Наразі такої необхідності немає», – зазначив він.

Горбач уточнив, що в окремих випадках жінки можуть бути мобілізовані за найбільш дефіцитними спеціальностями: медичні, зв’язок, обчислювальна техніка, радіоелектроніка тощо.

«Але слід зауважити, що станом на сьогодні жодна жінка не була мобілізована без її згоди. Поки що така необхідність не настала», – сказав представник ЗСУ.

Як повідомлялось, наприкінці 2021 року Міністерство оборони розширило перелік спеціальностей і професій, які передбачають, що жінки мають стати на військовий облік військовозобов'язаних. Зазначалося, що жінок можуть призивати до Збройних сил або залучати до оборонних робіт, але тільки у воєнний час. Роботодавці жінок відповідних спеціальностей мають контролювати їхнє перебування на військовому обліку.

Наприкінці лютого президент України Володимир Зеленський видав указ про призов резервістів в особливий період.