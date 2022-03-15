Стало відомо, у якому випадку Збройні сили залучать до оборони держави строковиків

На період мобілізації звільнення військовослужбовців строкової служби, як і призов на строкову службу, не здійснюється

Солдатів строкової служби буде залучено до оборони держави лише в разі бойових дій на раніше мирній території, повідомив на брифінгу начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил України Роман Горбач.

«Військовослужбовці строкової служби, як правило, проходили службу в частинах забезпечення у тилових районах бойових військових частин. До завдань у зоні Операції об'єднаних сил їх не залучали, тому й зараз їх спеціально до цієї зони ніхто не спрямовує. Але можуть складатися обставини, коли і на вже вчорашній мирній території будуть бойові дії – ці військовослужбовці на рівні з усіма будуть залучені до оборони цих військових частин та оборонятимуть нашу державу зі зброєю в руках», – сказав Горбач.

Він наголосив, що на період мобілізації звільнення військовослужбовців строкової служби, як і призов на строкову службу, не здійснюється.

«Загалом проходження строкової військової служби на період воєнного часу законодавством нічим не відрізняється», – уточнив Горбач.

Як повідомлялось, зараз нема потреби для призову жінок на військову службу, які перебувають на обліку.