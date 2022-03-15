  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Стало відомо, у якому випадку Збройні сили залучать до оборони держави строковиків

    Загалом проходження строкової військової служби на період воєнного часу законодавством нічим не відрізняється - Стало відомо, у якому випадку Збройні сили залучать до оборони держави строковиків
    Загалом проходження строкової військової служби на період воєнного часу законодавством нічим не відрізняється

    На період мобілізації звільнення військовослужбовців строкової служби, як і призов на строкову службу, не здійснюється

    Солдатів строкової служби буде залучено до оборони держави лише в разі бойових дій на раніше мирній території, повідомив на брифінгу начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил України Роман Горбач.

    «Військовослужбовці строкової служби, як правило, проходили службу в частинах забезпечення у тилових районах бойових військових частин. До завдань у зоні Операції об'єднаних сил їх не залучали, тому й зараз їх спеціально до цієї зони ніхто не спрямовує. Але можуть складатися обставини, коли і на вже вчорашній мирній території будуть бойові дії – ці військовослужбовці на рівні з усіма будуть залучені до оборони цих військових частин та оборонятимуть нашу державу зі зброєю в руках», – сказав Горбач.

    Він наголосив, що на період мобілізації звільнення військовослужбовців строкової служби, як і призов на строкову службу, не здійснюється.

    «Загалом проходження строкової військової служби на період воєнного часу законодавством нічим не відрізняється», – уточнив Горбач.

    Як повідомлялось, зараз нема потреби для призову жінок на військову службу, які перебувають на обліку.

    Теги: ЗСУ армія війна Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Стало відомо, у якому випадку Збройні сили залучать до оборони держави строковиків