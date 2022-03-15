Обстріл аеропорту Дніпра: поранена одна людина

Прокуратурою розпочато розслідування і відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни

Внаслідок обстрілу Міжнародного аеропорту Дніпра російськими ракетами поранено одну людину. Про це йдеться у повідомленні Дніпровської обласної прокуратури.

«За даними слідства, 15 березня 2022 року, близько 3:00, збройні сили РФ здійснили черговий цілеспрямований ракетний обстріл Міжнародного аеропорту Дніпра. Внаслідок обстрілу поранено одну особу», – мовиться у повідомленні.

Прокуратурою розпочато розслідування і відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, 12 березня близько 6 години ранку у Дніпрі пролунало кілька вибухів. Мер Дніпра Борис Філатов поінформував, що в місті працювала протиповітряна оборона.

11 березня російські окупанти завдали три авіаудари по Дніпру. Зокрема, ракета вдарилапоблизу дитячого садку і багатоквартирного житлового будинку, а також влучила у двоповерхову взуттєву фабрику. У будівлі фабрики на площі 200 м кв. виникла пожежа.

Варто зазначити, що чимало російської військової техніки було знищено чи відбито у ворога за ці дні.

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На нього можна надсилати дані про пересування ворожих військ, ДРГ чи агентів. Отриману інформацію спершу перевіряє СБУ, а потім відпрацьовують військові. Це дозволяє нищити ворога більш ефективно. Тож не забувайте про чат-бот, коли побачили підозрілих осіб чи ворожу техніку!



