Британська розвідка назвала нову ціль рашистів на Донбасі

Загарбники планують відрізати Сєвєродонецьку як з півночі, так і з півдня

Росія готується до нових зусиль на північному напрямку

Росіяни планують сконцентрувати зусилля на північному напрямку та атакувати Україну з боку Ізюму. Про це повідомляє міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки у twitter.

У розвідці зазначили, що протягом минулих вихідних українські війська відбили частину Сєвєродонецька, хоча окупанти продовжують утримувати східні райони міста. Рашисти й надалі планують відрізати Сєвєродонецьку як з півночі, так і з півдня.

Британські військові зазначили, що Росія досягла успіхів на півдні від Попасної ще в травні, але її прогрес у цьому районі застопорився протягом останнього тижня.

«Повідомлення про потужні обстріли поблизу Ізюма свідчать про те, що Росія готується до нових зусиль на північному напрямку. Росії майже напевно необхідно досягти прориву принаймні на одному з цих напрямків, щоб перевести тактичні досягнення на оперативний рівень і просунутися до своєї політичної мети – контролювати всю Донецьку область», – підсумували у британській розвідці.

Нагадаємо, наразі ворог продовжує штурм Сєвєродонецька, бойові дії тривають.

Нагадаємо, триває 104-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Найскладніша ситуація на Донецькому напрямку, де окрім артилерійських обстрілів, ворог завдав авіаударів із літаків та вертольотів. Основні зусилля агресор зосередив на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.