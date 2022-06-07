Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 7 червня

На Дніпропетровщині окупанти обстріляли громаду з «Ураганів»

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Одеській, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Полтавщині, Київщині та Житомирщині.

Дніпропетровщина

Окупанти знову обстріляли громаду на межі з Херсонщиною. Ударили з «Ураганів». Одна людина поранена. Пошкоджені будинки.

Сумщина

Вночі російський ворог обстріляв Середину-Буда. Обстріл почався близько 5 ранку, були постріли з міномета і потім – артилерійський вогонь.

Щонайменше шысть будинків, господарча споруда та гараж пошкоджені, пожежі. Пошкоджена лінія електропередач. Інформація по руйнуванням уточнюється.

Попередньо – загиблих та поранених серед місцевого населення немає.

Харківщина

Вночі — кілька обстрілів Київського району міста Харків, загорівся будинок, з-під завалів врятували одну людину. Ще одна пожежа виникла в адмінбудівлі, постраждалих немає.

Всього за добу по області четверо поранених, були обстріли в Дергачах, Ізюмському районі. Дві людини протягом доби внаслідок обстрілів загинули: у Дергачах та Чорноглазівці.

Луганщина

Росіяни обстріляли в Лисичанську ринок, гірничий коледж та школу, де постраждали дві людини. Тривають бої за Сєвєродонецьк.

Декілька годин рятувальники ліквідовували загоряння торговельних павільйонів ринку загальною площею 1 000 квадратних метрів.

Масований обстріл міста Золоте – зруйновано одразу 13 будинків. Вдень росіяни вдарили по місту Гірське – 11 пошкоджених будинків.

Наразі ворог продовжує штурм Сєвєродонецька. Також відбито штурм росіян у напрямку Новоохтирки та Воронового. У районі Білогорівки противник використовує диверсійно-розвідувальні групи.

Донеччина: обстріли всієї лінії фронту зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, РСЗВ «Град», «Смерч», «Ураган».

Ракетні удари по Кураховому та Авдіївці, касетні боєприпаси – по Миколаївці.Також під ворожим вогнем Бахмут, Красногорівка, Авдіївка, Часів Яр, смт Нью-Йорк, с. Богоявленка, с. Первомайське, с.Нетайлове.

Пошкоджено 26 об’єктів (17 приватних будинків і 5 – багатоповерхівок, промислові та соціальні об'єкти).За добу загинуло троє людей, з них одна дитина, поранено шестеро, у тому числі дві дитини.

Миколаївщина

Зранку знову обстріляли Миколаїв. Інформація уточнюється.

Вночі ворожих обстрілів зазнала Баштанська громада, внаслідок яких загинули дві людина, одна людина поранена. Пошкоджені адмінприміщення РВА та районної ради, міської ради, стадіон та спортивна школа. Детальна інформація щодо наслідків з’ясовується.

Херсонщина

Бойові дії тривають, росіяни продовжують обстрілювати окуповані села Херсонщини з артилерії та намагаються повернути звільнені ЗСУ території.

Важка ситуація у населених пунктах Бериславського району. Гуманітрану допомогу туди доставити не має можливості. Окупанти розпочали підготовку до відзначення дня Росії в області.

Нагадаємо, триває 104-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Найскладніша ситуація на Донецькому напрямку, де окрім артилерійських обстрілів, ворог завдав авіаударів із літаків та вертольотів. Основні зусилля агресор зосередив на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.