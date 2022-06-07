Зеленський назвав три умови для виїзду посадовців за кордон

Якщо чиновник хоче виїхати, то має повернутися з результатом для держави

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи виїзд посадовців за межі України, сказав, що з країни може виїхати будь-хто, але має повернутися з результатом з трьох питань. Про це глава держави повідомив на пресконференції, яка транслювалася в ефірі інформаційного телемарафону.

«Виїжджають лише у тому випадку, коли це зустрічі, які стосуються лише України. Є три причини: санкції, фінанси, зброя. Будь-який політик може виїжджати з цих причин, більше не можна, політик виїжджати не може», – сказав Зеленський.

За словами Зеленського, приблизно через місяць після початку війни окремі місцеві чиновники, депутати та представники правоохоронних органів почали їхати. «Якщо хтось їде –значить, він дезертир», – наголосив президент.

Зокрема, у поставленому президенту запитанні згадувалося про п'ятого президента України Петра Порошенка, якого нещодавно не випускали з України.

На це Зеленський відповів, що не має бажання, сил та енергії боротися політично з кимось.

Він додав, що не бачить у цьому сенсу та розумної поведінки людини. «Є конкретні кроки, про які я можу відверто сказати: війна почалася, є рішення, що чиновники не виїжджають із країни... Я своїм прикладом це роблю. Не тому, що найкращий, ні. Бо якщо я виїжджатиму, то й вони мають право», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, кілька категорій чоловіків-громадян України отримали можливість виїжджати за кордон. Це нововведення регулює постанова Кабінету міністрів.