Зустріч радників «нормандської четвірки» пройде найближчим часом – Офіс президента

Росіяни довгий час не погоджувалися на таку зустріч

Росіяни довгий час не погоджувалися на таку зустріч

Росіяни довгий час не погоджувалися на таку зустріч

За словами Подоляка, Росія погодилася на зустріч після проведення об'єктивного аналізу виконання угод паризького саміту

Зустріч «нормандської четвірки» на рівні політичних радників повинна відбутися найближчим часом. Така зустріч можлива після 14 грудня. Про це в коментарі РБК-Україна заявив радник глави Офісу президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк.

За його словами, Росія погодилася на зустріч після проведення об'єктивного аналізу виконання угод паризького саміту.

«Росіяни довгий час не погоджувалися на таку зустріч. Але після того, як провели об'єктивний аналіз паризьких угод – що і як виконано, особливо в гуманітарній частині, розведенні, «перехідній» інфраструктурі – і публічно це було показано, очевидно, що і Франція, і Німеччина погодилися на те, що зустріч на рівні політичних радників потрібна. Тому довелося погодитися й Росії», – сказав Подоляк.

Раніше керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що чергова зустріч лідерів країн нормандського формату потрібна, щоби затвердити детальний план виконання Мінських угод.

Єрмак заявив, що Україна наполегливо виконує свої зобов'язання й чекає від російської сторони такого ж повного виконання досягнутих лідерами «Нормандського формату» домовленостей. Єрмак додав, що Україна також наполягає на виконанні минулорічної домовленості лідерів чотирьох держав про повний допуск представників ОБСЄ на тимчасово окуповану територію.

Як повідомлялося, у коментарі до річниці «нормандського» саміту в Парижі Зеленський заявив, що Росія перешкоджає мирному врегулюванню збройного конфлікту на Донбасі.