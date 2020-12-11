Україна виконала всі «паризькі домовленості». Єрмак розповів, коли і які саме

Єрмак також наполягає, що повинні виконати домовленість про допуск на тимчасово окуповані території представників Червоного Хреста

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна наполегливо виконує свої зобов'язання й чекає від російської сторони такого ж повного виконання досягнутих лідерами «Нормандського формату» домовленостей. Про це він написав у колонці, яка опублікована на «Українській правді».

«Ми прагнемо миру і наполегливо виконуємо всі наші зобов’язання. І хочемо бачити з російської сторони таке ж повне виконання домовленостей, досягнутих у Парижі рік тому», – зазначив Єрмак.



Керівник ОП зазначив, що потрібно прискорити обмін утримуваними особами. «Ще в липні українська делегація передала свої узгоджені списки для чергового обміну», – зазначив він.

Єрмак також наполягає, що повинні виконати домовленість про допуск на тимчасово окуповані території представників Червоного Хреста.



Також, за його словами, вкрай важливо убезпечити людей по обидві сторони лінії зіткнення від величезної кількості смертоносних мін.



Він нагадав, що українська делегація доклала максимум зусиль, щоб узгодити в серпні 20 ділянок для розмінування, і зазначив, що потрібно швидко виконувати цей план.



Також Єрмак нагадав, що на Паризькому саміті було домовлено узгодити три нових ділянки для розведення сил до кінця березня 2020 року. Вдалося принципово погодити чотири нових ділянки на початку вересня, проте необхідно «рухатися далі».



Крім того, керівник офісу глави держави зазначив, що незважаючи на карантин, Україна з початку літа забезпечувала роботу всіх пропускних пунктів, однак «інша сторона переважно блокувала їх зі свого боку».



«Як і було домовлено, Україна відкрила два нових КПВВ на Луганщині. І ми досі чекаємо відкриття відповідних пунктів з іншої сторони», – сказав він.



Єрмак додав, що Україна також наполягає на виконанні минулорічної домовленості лідерів чотирьох держав про повний допуск представників ОБСЄ на тимчасово окуповану територію.

Раніше віце-прем'єр-міністр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Рєзніков розповів, що процес обміну полоненими заблокований.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Нормандія й Мінськ – одні з найменш прогнозованих політичних процесів.



