Зеленський звинуватив Росію в блокуванні мирного врегулювання на Донбасі

Україна показала всьому світу, що зацікавлена у мирі, але рух має бути двостороннім, зазначив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія перешкоджає мирному врегулюванню збройного конфлікту на Донбасі.

Коментар Зеленського до річниці «нормандського» саміту в Парижі оприлюднила пресслужба президента.

«Шлях до миру завжди тернистий. Але це шлях, яким мають пройти обидві сторони. Активність України в процесі переговорів показала всьому світу та, головне, мешканцям на Донбасі, що саме ми зацікавлені в мирі, а Росія блокує виконання домовленостей», – сказав Зеленський.

Глава держави нагадав, що українська влада спростила вступ до вишів для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій і побудувала на лінії розмежування нові сучасні контрольні пункти в'їзду–виїзду з центрами надання адміністративних послуг, чим демонструє мирним жителям по обидва боки лінії розмежування реальність досягнення миру.

«Україна здатна виграти битву за емоції мешканців тимчасово окупованої території. Ми робимо цілком конкретні речі, які наочно демонструють усім мешканцям Донецька та Луганська, які перетинають лінію розмежування, що Україна – це значно краще, ніж невизнані, нефункціональні, самопроголошені структури», – сказав Зеленський.

Президент також наголосив, що Україна готова до нового етапу розведення військ і розмінування нових ділянок, а також до чергового раунду взаємного звільнення утримуваних осіб.

9 грудня 2019 року на зустрічі нормандської четвірки у Парижі було досягнуто домовленості про припинення вогню на Донбасі. Також президент Володимир Зеленський дав собі рік, щоб досягнути миру на Донбасі дипломатичним шляхом.

У березні 2020 року президент Зеленський заявив, що зможе домовитися з президентом РФ Володимиром Путіним про припинення війни на Донбасі. Однак Зеленський не виключив, що може вийти з переговорів, якщо в них не буде прогресу протягом року після грудневого саміту в нормандської четвірки.

У серпні 2020 року Зеленський висловив сподівання, що війна на Донбасі завершиться вже наприкінці поточного року.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ситуація на Донбасі може погіршитися в будь-який момент і влада готує нове рішення для врегулювання ситуації в регіоні.

З 2014 року Росія є стороною конфлікту на сході України, підтримуючи матеріально і технічно терористичні утворення «Л/ДНР». У 2014 і 2015 роках армія РФ пішла на пряме військове вторгнення на територію України з метою військової допомоги бойовикам Донбасу.

Кремль заперечує участь РФ у війні на Донбасі, називаючи її «громадянським конфліктом».