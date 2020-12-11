Нормандська зустріч потрібна для затвердження плану виконання «Мінська» – Єрмак

За словами Єрмака, домовленості в Парижі дали можливість визволити значну частину полонених

Чергова зустріч лідерів країн нормандського формату потрібна, щоби затвердити детальний план виконання Мінських угод. Про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак написав у колонці на «Українській правді».

«Потреба в проведенні чергової зустрічі лідерів держав нормандської четвірки точно є. Домовленості в Парижі дали можливість визволити значну частину полонених, а згодом був забезпечений і режим припинення вогню. Нормандська зустріч потрібна зокрема і для того, щоби затвердити детальний план виконання Мінських угод», – зазначив Єрмак.

За його словами, цей рік продемонстрував, що Україна наполегливо працюватиме задля припинення війни та повернення миру. Для цього команда президента Володимира Зеленського «аргументовано відстоюватиме інтереси українських громадян та національні інтереси нашої держави», наголосив керівник ОП.

«І не вірте усіляким заявам у дусі «все пропало», або що хтось виходить із переговорного процесу, або ж що перемовини зайшли в глухий кут – ні, переговори продовжуються. Так, це непрості перемовини, буває різне, але ми наполегливо просуваємося вперед. Коли я зранку отримую звіти про те, що за чергову добу втрати в українській армії відсутні, то розумію, що ми на вірному шляху», – зауважив Єрмак.

Також він розповів, що Україна наполегливо виконує свої зобов'язання й чекає від російської сторони такого ж повного виконання досягнутих лідерами «Нормандського формату» домовленостей.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Нормандія й Мінськ – одні з найменш прогнозованих політичних процесів.