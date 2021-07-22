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    Зведення з фронту: окупанти стріляли з ракетних комплексів, поранено військового

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    Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Україна повідомила представників ОБСЄ - Зведення з фронту: окупанти стріляли з ракетних комплексів, поранено військового
    Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Україна повідомила представників ОБСЄ
    Фото з відкритих джерел

    Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрою один військовий дістав осколкові поранення

    Протягом минулої доби, 21 липня, на Донбасі зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Про це у ранковому зведенні повідомляє пресслужба штабу операції Об’єднаних сил у Facebook.

    Зокрема, у напрямку Авдіївки ворог вів вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї. Поблизу селища Піски противник застосовував міномети 82-го калібру та протитанкові ракетні комплекси.

    Біля Мар’янки російські окупанти обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру.

    Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрою один військовий дістав осколкові поранення. Воїн знаходиться у лікувальному закладі. Стан пораненого – задовільний.

    Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

    Станом на 7 годину ранку, 22 липня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Бойових втрат за поточну добу серед підрозділів Об’єднаних сил немає.

    Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню, резюмували у штабі.

    До слова, ОБСЄ зафіксувала в ОРДЛО потяг із 50 вагонами невідомого вмісту.

    Також повідомлялося, що бойовики використовують безпілотники для коригування обстрілів на Донбасі.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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    Зведення з фронту: окупанти стріляли з ракетних комплексів, поранено військового