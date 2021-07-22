Зведення з фронту: окупанти стріляли з ракетних комплексів, поранено військового

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Україна повідомила представників ОБСЄ

Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрою один військовий дістав осколкові поранення

Протягом минулої доби, 21 липня, на Донбасі зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Про це у ранковому зведенні повідомляє пресслужба штабу операції Об’єднаних сил у Facebook.

Зокрема, у напрямку Авдіївки ворог вів вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї. Поблизу селища Піски противник застосовував міномети 82-го калібру та протитанкові ракетні комплекси.

Біля Мар’янки російські окупанти обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру.

Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрою один військовий дістав осколкові поранення. Воїн знаходиться у лікувальному закладі. Стан пораненого – задовільний.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Станом на 7 годину ранку, 22 липня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Бойових втрат за поточну добу серед підрозділів Об’єднаних сил немає.

Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню, резюмували у штабі.

До слова, ОБСЄ зафіксувала в ОРДЛО потяг із 50 вагонами невідомого вмісту.

Також повідомлялося, що бойовики використовують безпілотники для коригування обстрілів на Донбасі.