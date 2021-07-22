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    ОБСЄ зафіксувала в ОРДЛО потяг із 50 вагонами невідомого вмісту

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    Вміст вагонів невідомий - ОБСЄ зафіксувала в ОРДЛО потяг із 50 вагонами невідомого вмісту
    Вміст вагонів невідомий

    Бойовики наказали спостерігачам залишити район залізниці

    Спостерігачі ОБСЄ зафіксували 50 залізничних вантажних вагонів на неконтрольованій урядом України залізничній станції в Луганській області поблизу кордону з РФ, після чого бойовики наказали їм залишити цей район.

    Про це повідомляється у щоденному звіті № 168/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 21 липня 2021 року.

    «Перебуваючи на прикордонній залізничній станції «Червона Могила» у н.п. Вознесенівка (кол. Червонопартизанськ; 65 км на південний схід від Луганська), команда Місії зафіксувала 50 нерухомих залізничних вантажних вагонів (вміст не було видно)», – йдеться у звіті.

    Через дві хвилини хвилини двоє бойовиків наказали спостерігачам залишити цей район.

    У Донецькій області СММ зафіксувала 40 порушень режиму припинення вогню, зокрема 12 вибухів. За попередній звітний період в області зафіксовано 86 порушень.

    У Луганській області Місія зафіксувала 2 порушення режиму припинення вогню. За попередній звітний період в області зафіксовано 4 порушення.

    СММ зафіксувала нещодавні пошкодження цивільного об’єкту в Оленівці Донецької області.

    Місія продовжила здійснювати моніторинг на ділянках розведення сил і засобів у районах Станиці Луганської, Золотого та Петрівського.

    Свободу пересування СММ і далі обмежували, зокрема на блокпостах збройних формувань у Донецькій області, а також на неконтрольованій урядом залізничній станції в Луганській області поблизу кордону з Російською Федерацією.

    Нагадаємо, протягом минулих суботи та неділі у Донецькій і Луганській областях Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 741 порушення режиму припинення вогню.

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    Теги: ОБСЄ ОРДЛО потяг
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    ОБСЄ зафіксувала в ОРДЛО потяг із 50 вагонами невідомого вмісту