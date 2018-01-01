  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Звільненим заручникам провели екскурсію кулуарами та залою Ради

    «Дискутували про українську і міжнародну політику», розповіла про зустріч зі звільненими полоненими Ірина Геращенко
    У четвер, 11 січня, українські військовові, які 27 грудня були звільнені з полону бойовиків, відвідали Верховну Раду, сесійну залу та кулуари парламенту. Про це у Facebook повідомила перший заступник голови Ради Ірина Геращенко. «Дуже тепла зустріч з нашими звільненими заручниками, які ще проходять реабілітацію в госпіталі, і їх
    • Сьогодні, 01:23
    • Розсилка
    Українські бійці у Раді
    Фото: Ірина Геращенко
    Українські бійці у Раді

    «Дискутували про українську і міжнародну політику», розповіла про зустріч зі звільненими полоненими Ірина Геращенко

    У четвер, 11 січня, українські військовові, які 27 грудня були звільнені з полону бойовиків, відвідали Верховну Раду, сесійну залу та кулуари парламенту.

    Про це у Facebook повідомила перший заступник голови Ради Ірина Геращенко.

    «Дуже тепла зустріч з нашими звільненими заручниками, які ще проходять реабілітацію в госпіталі, і їх родинами. Ми довго говорили про хлопців, які ще залишаються в ОРДЛО, і наш обов’язок їх витягти – якнайшвидше . Дискутували про українську і міжнародну політику», – написала Геращенко.

    За її словами, «хлопці розпитували, хто де сидить, і сказали, що по телевізору зала виглядає не такою маленькою, інакшою».

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    Звільненим заручникам провели екскурсію кулуарами та залою Ради
    Звільненим заручникам провели екскурсію кулуарами та залою Ради
    Звільненим заручникам провели екскурсію кулуарами та залою Ради
    Звільненим заручникам провели екскурсію кулуарами та залою Ради
    Звільненим заручникам провели екскурсію кулуарами та залою Ради
    Звільненим заручникам провели екскурсію кулуарами та залою Ради
    Звільненим заручникам провели екскурсію кулуарами та залою Ради
    Звільненим заручникам провели екскурсію кулуарами та залою Ради

    «Просто були щасливі зустрітися після 27 грудня. Подякувала їм і їхнім чудовим родинам за мужність , витримку, віру і любов», – додала віце-спікер, зазначивши, що атмосфера зустрічі була прекрасна.

    Нагадаємо, у Мінську 18 січня зберуться для уточнення списків на обмін полоненими.

    До слова, звільнений із полону вчений Козловський отримав роботу в Києві

    Другий етап обміну полонених може відбутись у наступному році за формулою «70 на 20».

    Читайте також
    Верховна Рада Ірина Геращенко військові обмін полоненими
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ