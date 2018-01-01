Звільненим заручникам провели екскурсію кулуарами та залою Ради
- Сьогодні, 01:23
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«Дискутували про українську і міжнародну політику», розповіла про зустріч зі звільненими полоненими Ірина Геращенко
У четвер, 11 січня, українські військовові, які 27 грудня були звільнені з полону бойовиків, відвідали Верховну Раду, сесійну залу та кулуари парламенту.
Про це у Facebook повідомила перший заступник голови Ради Ірина Геращенко.
«Дуже тепла зустріч з нашими звільненими заручниками, які ще проходять реабілітацію в госпіталі, і їх родинами. Ми довго говорили про хлопців, які ще залишаються в ОРДЛО, і наш обов’язок їх витягти – якнайшвидше . Дискутували про українську і міжнародну політику», – написала Геращенко.
За її словами, «хлопці розпитували, хто де сидить, і сказали, що по телевізору зала виглядає не такою маленькою, інакшою».
«Просто були щасливі зустрітися після 27 грудня. Подякувала їм і їхнім чудовим родинам за мужність , витримку, віру і любов», – додала віце-спікер, зазначивши, що атмосфера зустрічі була прекрасна.
Нагадаємо, у Мінську 18 січня зберуться для уточнення списків на обмін полоненими.
До слова, звільнений із полону вчений Козловський отримав роботу в Києві.
Другий етап обміну полонених може відбутись у наступному році за формулою «70 на 20».