Звільнений із полону вчений Козловський отримав роботу в Києві

Звільнений з плону вчений Козловський проживає наразі в Києві

З 1 лютого 2018 року звільнений з полону ОРДЛО донецький вчений-релігієзнавець Ігор Козловський буде працювати старшим науковим співробітником відділення релігієзнавства Інституту філософії НАНУ. Про це повідомила на прес-конференції у «Главкомі» Людмила Филипович, завідувач відділом історії релігії та практичного релігієзнавства



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Ігор Козловський

Звільнений з плону вчений Козловський проживає наразі в Києві

З 1 лютого 2018 року звільнений з полону ОРДЛО донецький вчений-релігієзнавець Ігор Козловський буде працювати старшим науковим співробітником відділення релігієзнавства Інституту філософії НАНУ. Про це повідомила на прес-конференції у «Главкомі» Людмила Филипович, завідувач відділом історії релігії та практичного релігієзнавства відділення релігієзнавства Інституту філософії НАНУ.

«Як тільки ми дізналися, що Ігоря Анатолійовича звільняють 27-го числа, то 28 грудня наш керівник Анатолій Колодний написав подання на Бориса Патона, президента Академії наук, з проханням ввести до нашого штатного розкладу посаду старшого наукового співробітника і зарахувати на цю посаду Ігоря Анатолійовича. Ми навіть не питали його згоди. Патон відгукнувся на наше прохання, тому з 1 лютого Козловський буде працювати у Києві у відділенні релігієзнавства Інституту філософії», - розповіла релігієзнавець.

За словами Филипович, Козловський підтвердив, що пристане на пропозицію працевлаштування.

Звільнений з плону вчений проживає наразі в Києві, винаймаючи житло, разом зі своєю дружиною та сином.

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Нагадаємо, вчений Ігор Козловський разом з ще 73 українцями був звільнений з полону бойовиків 27 грудня. Пізніше Козловський заявив, що перебування в полоні у бойовиків негативним чином позначилося на його здоров'ї, у зв'язку з чим він змушений проходити реабілітацію, яку перериває для спілкування з близькими.

Козловський розповів, що в полоні його били і приставляли до голови зброю.

Другий етап обміну полонених може відбутись у наступному році за формулою «70 на 20».



