У Мінську 18 січня зберуться для уточнення списків на обмін полоненими

Зустріч представників гуманітарної підгрупи запланована на 18 січня у Мінську

Представники контактної групи з обміну осіб, що утримуються на територіях ОРДЛО, та України планують провести 18 січня у Мінську зустріч для уточнення списків та формування методології обміну. Про це повідомив представник Уповноваженого з питань зв язків із громадськістю та інформаційних технологій Михайло Чаплига. [READ_MORE]



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Обін полоненими 27 грудня

Зустріч представників гуманітарної підгрупи запланована на 18 січня у Мінську

Представники контактної групи з обміну осіб, що утримуються на територіях ОРДЛО, та України планують провести 18 січня у Мінську зустріч для уточнення списків та формування методології обміну. Про це повідомив представник Уповноваженого з питань зв язків із громадськістю та інформаційних технологій Михайло Чаплига.

«Зустріч представників гуманітарної підгрупи запланована на 18 січня у Мінську. На ній планується обговорити та проаналізувати підходи та процедуру минулого обміну, визначити процедуру нового, а також визначити та обговорити списки осіб, які підлягатимуть наступному обміну», — сказав Чаплига.

За його словами, з української сторони насамперед обговорюватиметься з представниками ОРДЛО подальша доля понад 20 осіб, які з різних причин минулого разу не були видані Україні.

Також представник Уповноваженого висловив сподівання, що ця підготовча робота дозволить якомога швидше окреслити та вийти на конкретні часові рамки та механізми обміну.

Нагадаємо, що звільнений із полону вчений Козловський отримав роботу в Києві. Вчений проживає наразі в Києві, винаймаючи житло, разом зі своєю дружиною та сином.

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Нагадаємо, вчений Ігор Козловський разом з ще 73 українцями був звільнений з полону бойовиків 27 грудня. Пізніше Козловський заявив, що перебування в полоні у бойовиків негативним чином позначилося на його здоров'ї, у зв'язку з чим він змушений проходити реабілітацію, яку перериває для спілкування з близькими.

Козловський розповів, що в полоні його били і приставляли до голови зброю.

Другий етап обміну полонених може відбутись у наступному році за формулою «70 на 20».

Джерело: УНН