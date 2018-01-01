Звіт місії ОБСЄ: за добу на Донеччині зросла кількість вибухів

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували у Донецькій області приблизно 110 вибухів за добу

Спостережна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі за період з 19:30 25 січня по 19:30 26 січня зафіксувала 134 вибухи. Про це йдеться у звіті організації від 27 січня. «У Донецькій області місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом(зафіксувавши,



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Спостерігач ОБСЄ на Донбасі

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували у Донецькій області приблизно 110 вибухів за добу

Спостережна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі за період з 19:30 25 січня по 19:30 26 січня зафіксувала 134 вибухи.

Про це йдеться у звіті організації від 27 січня.

«У Донецькій області місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом(зафіксувавши, серед іншого, приблизно 110 вибухів проти 70 відповідно)», - зазначаили спостерігачі.

«У Луганській області місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом(зафіксувавши, серед іншого, 24 вибухи проти 100 відповідно)», - додали в ОБСЄ.

Також місія зафіксувала бойові броньовані машини та зенітні установки в зоні безпеки. У підконтрольних урядові районах спостерігачі бачили три зенітні установки (ЗУ-23-2, 23 мм) на східній околиці Маріуполя.

25 січня у непідконтрольному урядові районі міні-безпілотник ОБСЄ виявив 10 БМП (БМП-1 і БМП-2), зенітну установку (ЗУ-23-2), два бронетранспортери (МТ-ЛБ) та вантажівки військового типу біля Веселої Гори та Обозного, додали у Спостережній місії.

Нагадаємо, спостерігачі ОБСЄ за добу з 24 по 25 січня зафіксували майже 170 вибухів у Донецькій і Луганській областях.

До слова, окупанти в Луганську не пустили ОБСЄ до вантажівок з «гумконвоєм» РФ

«Главком» також повідомляв, що стратегічний безпілотний літальний апарат ВПС США в п'ятницю зробив багатогодинний розвідувальний політ вздовж лінії розмежування на Донбасі.