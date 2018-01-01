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    Місія ОБСЄ зафіксувала за добу майже 170 вибухів на Донбасі

    Кількість вибухів на Донеччині зменшилася, на Луганщині - збільшилася
    Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ за добу зафіксували майже 170 вибухів у Донецькій і Луганській областях. Про це йдеться у звіті місії за період з 19:30 24 січня по 19:30 25 січня, опублікованому сьогодні ввечері. «У Донецькій області, Спеціальна моніторингова місія задокументувала аналогічну кількість порушень режиму
    • Вчора, 23:26
    • Розсилка
    Спостерігачі ОБСЄ
    Спостерігачі ОБСЄ

    Кількість вибухів на Донеччині зменшилася, на Луганщині - збільшилася

    Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ за добу зафіксували майже 170 вибухів у Донецькій і Луганській областях. Про це йдеться у звіті місії за період з 19:30 24 січня по 19:30 25 січня, опублікованому сьогодні ввечері.

    «У Донецькій області, Спеціальна моніторингова місія задокументувала аналогічну кількість порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом. Проте, місія зафіксувала менше вибухів (70 супроти 83)», - йдеться у звіті.

    За даними місії, ведення вогню було зафіксовано в районі Донецької фільтрувальної станції, Світлодарська, Авдіївки, Березівки.

    «У Луганській області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, в тому числі майже 100 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (один вибух)», - додають спостерігачі.

    Зокрема, представники місії перебуваючи у контрольованій бойовиками «ЛНР» селі Сабівка, чули 88 вибухів з невстановленого озброєння на відстані 15-20 км зі сторони півдня, південного заходу. За оцінкою місії, у тому районі відбувались навчання з бойовою стрільбою.

    Нагадаємо, Спостережна моніторингова місія ОБСЄ з 22 січня по 23 січня зафіксувала 66 вибухів на Донбасі.
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