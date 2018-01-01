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    Окупанти в Луганську не пустили ОБСЄ до вантажівок з «гумконвоєм» РФ

    Бойовики вимагали від спостерігачів спеціальний «дозвіл»
    Бойовики в окупованому Луганську завадили спостерігачам місії ОБСЄ відвідати територію, на якій були вантажівки з російським «гумконвоєм» Про це йдеться у звіті моніторингової місії ОБСЄ. «У Луганську чотири члени «ЛНР» (двоє з яких були озброєними) не дозволили патрулю місії прослідувати на територію
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    &laquo;Гуманітарний конвой&raquo; РФ в Луганську, архівне фото
    «Гуманітарний конвой» РФ в Луганську, архівне фото

    Бойовики вимагали від спостерігачів спеціальний «дозвіл»

    Бойовики в окупованому Луганську завадили спостерігачам місії ОБСЄ відвідати територію, на якій були вантажівки з російським «гумконвоєм»

    Про це йдеться у звіті моніторингової місії ОБСЄ.

    «У Луганську чотири члени «ЛНР» (двоє з яких були озброєними) не дозволили патрулю місії прослідувати на територію об’єкту за автоколоною з 10 тентованих вантажівок з російськими номерними знаками та написом «Гуманітарна допомога від Російської Федерації»», - йдетсь у повідомленні.

    Зазначається, що один із членів «ЛНР» повідомив спостерігачам про те, що для доступу до об’єкту «їм необхідно мати дозвіл».

    Раніше в ОБСЄ пообіцяли відзвітувати про російський «гумконвой» на Донбасі.

    Нагадаємо, 25 січня Росія відправила на Донбас 73-ю колону з начебто гуманітарною допомогою.

    У відповідь МЗС України вимагає від РФ припинити вчинення протиправних дійта неухильно дотримуватися міжнародних норм та законодавства України

    Як відомо, Росія доставляє «допомогу» на Донбас з порушенням міжнародних норм.

    Так, у грудні минулого року місії ОБСЄ не дали проінспектувати «гумконвой» РФ.

    Раніше Україна вже неодноразово вимагала від Росії припинити надсилати свої так звані гуманітарні конвої на Донбас.

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