Окупанти в Луганську не пустили ОБСЄ до вантажівок з «гумконвоєм» РФ

Бойовики вимагали від спостерігачів спеціальний «дозвіл»

Бойовики в окупованому Луганську завадили спостерігачам місії ОБСЄ відвідати територію, на якій були вантажівки з російським «гумконвоєм» Про це йдеться у звіті моніторингової місії ОБСЄ. «У Луганську чотири члени «ЛНР» (двоє з яких були озброєними) не дозволили патрулю місії прослідувати на територію



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«Гуманітарний конвой» РФ в Луганську, архівне фото

Бойовики вимагали від спостерігачів спеціальний «дозвіл»

Бойовики в окупованому Луганську завадили спостерігачам місії ОБСЄ відвідати територію, на якій були вантажівки з російським «гумконвоєм»

Про це йдеться у звіті моніторингової місії ОБСЄ.

«У Луганську чотири члени «ЛНР» (двоє з яких були озброєними) не дозволили патрулю місії прослідувати на територію об’єкту за автоколоною з 10 тентованих вантажівок з російськими номерними знаками та написом «Гуманітарна допомога від Російської Федерації»», - йдетсь у повідомленні.

Зазначається, що один із членів «ЛНР» повідомив спостерігачам про те, що для доступу до об’єкту «їм необхідно мати дозвіл».

Раніше в ОБСЄ пообіцяли відзвітувати про російський «гумконвой» на Донбасі.

Нагадаємо, 25 січня Росія відправила на Донбас 73-ю колону з начебто гуманітарною допомогою.

У відповідь МЗС України вимагає від РФ припинити вчинення протиправних дійта неухильно дотримуватися міжнародних норм та законодавства України

Як відомо, Росія доставляє «допомогу» на Донбас з порушенням міжнародних норм.

Так, у грудні минулого року місії ОБСЄ не дали проінспектувати «гумконвой» РФ.

Раніше Україна вже неодноразово вимагала від Росії припинити надсилати свої так звані гуманітарні конвої на Донбас.