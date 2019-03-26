Звіт щодо причин катастрофи Boeing в Ефіопії очікується цього тижня



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Boeing-737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс з Аддіс-Абеби в Найробі, зазнав аварії 10 березня

Виконавчий директор «Ефіопських авіаліній» Тевольде Гебремаріам не впевнений, чи відвідають представники його авіакомпанії спеціальний інформаційний брифінг, який організує Bоeing у США

Попередній звіт щодо причин катастрофи літака Boeing 737 «Ефіопських авіаліній» поблизу Аддіс-Абеби може бути оприлюднений вже цього тижня.

Про це із посиланням на слова виконавчого директора «Ефіопських авіаліній» повідомляє Reuters.

«Виконавчий директор «Ефіопських авіаліній» Тевольде Гебремаріам заявив, що очікує оприлюднення попереднього звіту щодо березневої катастрофи Boeing 737 800 Max «можливо, цього тижня або наступного», - йдеться у матеріалі.

Гебремаріам додав, що не впевнений, чи відвідають представники його авіакомпанії спеціальний інформаційний брифінг, який організує Bоeing у США, що присвячений запланованому оновленню програмного забезпечення, яке перебуває у центрі розслідування.

Нагадаємо, Boeing-737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс з Аддіс-Абеби в Найробі, зазнав аварії 10 березня, авіакатастрофа забрала життя 157 осіб.

Після авіакатастрофи Boeing в Євросоюзі призупинили польоти цих літаків та Boeing 737 MАХ 9.

Також Державна авіаційна служба України видала рішення з безпеки польотів щодо призупинення льотної експлуатації літаків Boeing 737-8 MAX та 737-9 MAX.

Джерело: Укрінформ