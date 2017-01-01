З'явились перші фото головних сищиків країни в офіційній обстановці

У глави ДБР два заступника

Сьогодні були призначені обидва заступники голови Державного бюро розслідувань - Ольга Варченко і Олександр Буряк. Журналістка Тетяна Бодня опублікувала перші фото детективів в офіційній обстановці. [READ_MORE] «Тепер справа за малим - запустити роботу. А для цього потрібно знайти приміщення і гроші, набрати штат людей, які мають досвід



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Олександр Буряк, Роман Труба та Ольга Варченко

У глави ДБР два заступника

Сьогодні були призначені обидва заступники голови Державного бюро розслідувань - Ольга Варченко і Олександр Буряк. Журналістка Тетяна Бодня опублікувала перші фото детективів в офіційній обстановці.

«Тепер справа за малим - запустити роботу. А для цього потрібно знайти приміщення і гроші, набрати штат людей, які мають досвід роботи у слідстві і дуже швидко можуть показати результат. Часу на розкачку у них немає», - написала вона.

Крім того, журналіст Олена Яхно зазначила, що скоріш за все новопризначених детективів разом з начальником Романом Трубою «приютили поки у Кабміні»

Як відомо, 16 листопада конкурсна комісія з обрання керівництва Державного бюро розслідувань проголосувала за обрання Ольги Варченко першим заступником директора Державного бюро розслідувань, Олександра Буряк – заступником директора ДБР.

Також конкурсна комісія з обрання керівництва Державного бюро розслідувань проголосувала за призначення директором ДБР Романа Труби. 22 листопада президент Петро Порошенко призначив Романа Трубу директором Державного бюро розслідувань.

ЗМІ також повідомляли, що Труба вважається креатурою секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Нагадаємо, у фінал конкурсу вийшло 19 кандидатів. Це, зокрема, голова військової прокуратури Анатолій Матіос, екс-помічник президента Олексій Горащенков та прокурор Генпрокуратури Ольга Варченко.

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