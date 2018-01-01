З'явилося фото, як Онищенко виштовхує машину Коломойського із замету в Альпах

Машина українського олігарха Ігоря Коломойського застрягла в Куршевелі

Народний депутат Олександр Онищенко опублікував фотографію, на якій олігарх Ігор Коломойський виштовхує свою машину із замету в гірськолижному курорті у французьких Альпах.

Відповідне фото Онищенко, який також взяв участь у виштовхуванні машини, опублікував в Instagram.

«Застряг один мільярдер. Так всі дружно штовхають машину, Ігор Коломойський особисто бере участь. Де таке побачиш», – підписав фото нардеп.

За повідомленням ЗМІ, машина українського олігарха Ігоря Коломойського застрягла в Куршевелі.

У жовтні 2017 року на берегах Женевського озера в Швейцарії відбулася зустріч двох українських підприємців і політиків - Ігоря Коломойського та Олександра Онищенка.

До слова, американське видання The Huffington Post вважає, що Саакашвілі, Тимошенко та Коломойський - новий опозиційний альянс в Україні.

У вересні суд заарештував підприємства Коломойського і Боголюбова.

Нагадаємо, Високий суд Англії 19 грудня видав наказ про всесвітній арешт активів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, а також шести компаній, які, ймовірно, їм належать на суму понад 2,5 мільярда доларів.

За повідомленням, суд ухвалив рішення за позовом Приватбанку проти своїх колишніх власників і керівників – Коломойського і Боголюбова.

Міністерство фінансів України привітало рішення Лондонського суду.

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