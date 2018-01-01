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    З'явилося фото, як Онищенко виштовхує машину Коломойського із замету в Альпах

    Машина українського олігарха Ігоря Коломойського застрягла в Куршевелі
    Народний депутат Олександр Онищенко опублікував фотографію, на якій олігарх Ігор Коломойський виштовхує свою машину із замету в гірськолижному курорті у французьких Альпах. Відповідне фото Онищенко, який також взяв участь у виштовхуванні машини, опублікував в Instagram. «Застряг один мільярдер. Так всі дружно штовхають машину, Ігор
    • Сьогодні, 07:58
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    Машина українського олігарха Ігоря Коломойського застрягла в Куршевелі

    Народний депутат Олександр Онищенко опублікував фотографію, на якій олігарх Ігор Коломойський виштовхує свою машину із замету в гірськолижному курорті у французьких Альпах.

    Відповідне фото Онищенко, який також взяв участь у виштовхуванні машини, опублікував в Instagram.

    «Застряг один мільярдер. Так всі дружно штовхають машину, Ігор Коломойський особисто бере участь. Де таке побачиш», – підписав фото нардеп. 

    За повідомленням ЗМІ, машина українського олігарха Ігоря Коломойського застрягла в Куршевелі.

    Оніщенко і Коломойський з друзями виштовхують автомобіль з снігового замету

    У жовтні 2017 року на берегах Женевського озера в Швейцарії відбулася зустріч двох українських підприємців і політиків - Ігоря Коломойського та Олександра Онищенка.

    До слова, американське видання The Huffington Post вважає, що Саакашвілі, Тимошенко та Коломойський - новий опозиційний альянс в Україні.

    У вересні суд заарештував підприємства Коломойського і Боголюбова.

    Нагадаємо, Високий суд Англії 19 грудня видав наказ про всесвітній арешт активів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, а також шести компаній, які, ймовірно, їм належать на суму понад 2,5 мільярда доларів.

    За повідомленням, суд ухвалив рішення за позовом Приватбанку проти своїх колишніх власників і керівників – Коломойського і Боголюбова.

    Міністерство фінансів України привітало рішення Лондонського суду.

    Читайте також матеріал «Главкома»: «Під арешт». Список активів Коломойського.

    Ігор Коломойський суд Олександр Онищенко арешт
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