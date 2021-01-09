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    З'явилося відео з місця подій катастрофи літака в Індонезії

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    <p>Місцеві моряки знайшли уламки, а також частини тіл</p> - З'явилося відео з місця подій катастрофи літака в Індонезії

    Місцеві моряки знайшли уламки, а також частини тіл

    Фото з відкритих джерел

    За інформацією ЗМІ, місцеві моряки вийшли у море, почувши вибух

    У мережі з'явилося відео з місця, де пасажирський літак в Індонезії зник з радарів. Про це повідомляє CNN Indonesia у суботу, 9 січня.

    Жителі навколишніх островів знайшли уламки, а також частини тіл. Зазначається, що знахідку зробили місцеві рибалки, які вийшли у море на пошуки після того, як почули вибух.

    Нагадаємо, що спікер МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що українців на літаку не було. Про це він повідомив у Twitter.

    Як повідомлялось раніше, літак зник з радарів і перестав відповідати диспетчерам майже відразу після вильоту з Джакарти о 14:30 за місцевим часом. Лайнер, що виконував рейс SJ182, прямував в Понтіанак – адміністративний центр індонезійської провінції Західний Калімантан. Сервіс Flightradar24 повідомив, що літак втратив більше ніж три кілометрів висоти менш ніж за одну хвилину. Це сталося приблизно через чотири хвилини після вильоту з Джакарти.

    Теги: МЗС вибух ЗМІ лайнер літак море
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