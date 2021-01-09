З'явилося відео з місця подій катастрофи літака в Індонезії

За інформацією ЗМІ, місцеві моряки вийшли у море, почувши вибух

У мережі з'явилося відео з місця, де пасажирський літак в Індонезії зник з радарів. Про це повідомляє CNN Indonesia у суботу, 9 січня.

Жителі навколишніх островів знайшли уламки, а також частини тіл. Зазначається, що знахідку зробили місцеві рибалки, які вийшли у море на пошуки після того, як почули вибух.

Нагадаємо, що спікер МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що українців на літаку не було. Про це він повідомив у Twitter.

Як повідомлялось раніше, літак зник з радарів і перестав відповідати диспетчерам майже відразу після вильоту з Джакарти о 14:30 за місцевим часом. Лайнер, що виконував рейс SJ182, прямував в Понтіанак – адміністративний центр індонезійської провінції Західний Калімантан. Сервіс Flightradar24 повідомив, що літак втратив більше ніж три кілометрів висоти менш ніж за одну хвилину. Це сталося приблизно через чотири хвилини після вильоту з Джакарти.