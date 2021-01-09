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    Посольство перевіряє дані про українців на борту індонезійського літака

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    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Літак авікомпанії Sriwijaya Air упав у море незабаром після зльоту <span lang="en-US"></span></p> - Посольство перевіряє дані про українців на борту індонезійського літака

    Літак авікомпанії Sriwijaya Air упав у море незабаром після зльоту

    Фото: DW

    Інформації щодо можливих причин катастрофи борту Sriwijaya Air наразі немає

    Українське дипломатичне представництво в Індонезії перевіряє інформацію щодо того, чи були українські громадяни на борту літака компанії Sriwijaya Air, що впав в океан неподалік Джакарти. Про це у Twitter написав речник МЗС України Олег Ніколенко.

    На сторінці українського посольства в Індонезії поки що нема відповідної інформації.

    Як повідомлялось раніше, літак зник з радарів і перестав відповідати диспетчерам майже відразу після вильоту з Джакарти о 14:30 за місцевим часом. Лайнер, що виконував рейс SJ182, прямував в Понтіанак – адміністративний центр індонезійської провінції Західний Калімантан. Сервіс Flightradar24 повідомив, що літак втратив більше трьох кілометрів висоти менш ніж за одну хвилину. Це сталося приблизно через через чотири хвилини після вильоту з Джакарти.

    Теги: МЗС авіакатастрофа лайнер посольство Індонезія
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