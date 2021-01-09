Посольство перевіряє дані про українців на борту індонезійського літака

Інформації щодо можливих причин катастрофи борту Sriwijaya Air наразі немає

Українське дипломатичне представництво в Індонезії перевіряє інформацію щодо того, чи були українські громадяни на борту літака компанії Sriwijaya Air, що впав в океан неподалік Джакарти. Про це у Twitter написав речник МЗС України Олег Ніколенко.

За інформацією індонезійської влади, поблизу Джакарти втрачено зв‘язок із літаком місцевих авіаліній рейсу #SJ182. Тривають пошукові роботи. Посольство України в Індонезії перевіряє наявність українців серед пасажирів.



Thomas White/Reuters pic.twitter.com/mT65S5Op1a — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 9, 2021

На сторінці українського посольства в Індонезії поки що нема відповідної інформації.

Як повідомлялось раніше, літак зник з радарів і перестав відповідати диспетчерам майже відразу після вильоту з Джакарти о 14:30 за місцевим часом. Лайнер, що виконував рейс SJ182, прямував в Понтіанак – адміністративний центр індонезійської провінції Західний Калімантан. Сервіс Flightradar24 повідомив, що літак втратив більше трьох кілометрів висоти менш ніж за одну хвилину. Це сталося приблизно через через чотири хвилини після вильоту з Джакарти.