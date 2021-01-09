В Індонезії розбився пасажирський літак з 62 людьми на борту
Поблизу Джакарти втрачено зв’язок із літаком місцевих авіаліній рейсу #SJ182
За даними місцевих ЗМІ, літак впав у воду. Знайдені уламки літака та частини тіл
Зв’язок з літаком авіаліній Sriwijaya Air, який вилетів з Джакарти був втрачений незабаром після зльоту. На борту перебувало 62 пасажири та члени екіпажу.
Про це повідомляє телеканал CNN Indonesia в суботу, 9 січня.
За даними агентства, літак впав в воду, знайдені уламки і частини тіл.
CNN Indonesia повідомляє, що уламки знайдені біля одного з островів на маршруті транспортування рейсу. Місцеві рибалки стверджують, що чули два вибухи.
Посольство України в Індонезії перевіряє наявність українців серед пасажирів.
Індонезійські ЗМІ почали публікувати фото, імовірно, з місця аварії літака Sriwijaya Air
Fishermen has found parts from #sj182 pic.twitter.com/GRz3iTva4h— HzKv (@HZLABZ) January 9, 2021
Рейс SJ182 вилетів з Джакарти в Потіанак в 14:37 за місцевим часом. Дані сервісу Flight Radar показують, що через чотири хвилини після відбуття висота польоту за лічені секунди скоротилася більш ніж на три тисячі метрів.