В Індонезії розбився пасажирський літак з 62 людьми на борту

За даними місцевих ЗМІ, літак впав у воду. Знайдені уламки літака та частини тіл

Зв’язок з літаком авіаліній Sriwijaya Air, який вилетів з Джакарти був втрачений незабаром після зльоту. На борту перебувало 62 пасажири та члени екіпажу.

Про це повідомляє телеканал CNN Indonesia в суботу, 9 січня.

За даними агентства, літак впав в воду, знайдені уламки і частини тіл.

CNN Indonesia повідомляє, що уламки знайдені біля одного з островів на маршруті транспортування рейсу. Місцеві рибалки стверджують, що чули два вибухи.

Посольство України в Індонезії перевіряє наявність українців серед пасажирів.

Індонезійські ЗМІ почали публікувати фото, імовірно, з місця аварії літака Sriwijaya Air

Рейс SJ182 вилетів з Джакарти в Потіанак в 14:37 за місцевим часом. Дані сервісу Flight Radar показують, що через чотири хвилини після відбуття висота польоту за лічені секунди скоротилася більш ніж на три тисячі метрів.

Загиблий Boeing 737-500 експлуатувався більше 25 років, свій перший політ він здійснив у травні 1994 року.