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    У світі

    В Індонезії розбився пасажирський літак з 62 людьми на борту

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    <p>Поблизу Джакарти втрачено зв&rsquo;язок із літаком місцевих авіаліній рейсу #SJ182</p> - В Індонезії розбився пасажирський літак з 62 людьми на борту

    Поблизу Джакарти втрачено зв’язок із літаком місцевих авіаліній рейсу #SJ182

    Фото Thomas White/Reuters

    За даними місцевих ЗМІ, літак впав у воду. Знайдені уламки літака та частини тіл

    Зв’язок з літаком авіаліній Sriwijaya Air, який вилетів з Джакарти був втрачений незабаром після зльоту. На борту перебувало 62 пасажири та члени екіпажу.

    Про це повідомляє телеканал CNN Indonesia в суботу, 9 січня.

    За даними агентства, літак впав в воду, знайдені уламки і частини тіл.

    CNN Indonesia повідомляє, що уламки знайдені біля одного з островів на маршруті транспортування рейсу. Місцеві рибалки стверджують, що чули два вибухи.

    Посольство України в Індонезії перевіряє наявність українців серед пасажирів.

    Індонезійські ЗМІ почали публікувати фото, імовірно, з місця аварії літака Sriwijaya AirІндонезійські ЗМІ почали публікувати фото, імовірно, з місця аварії літака Sriwijaya Air

    Рейс SJ182 вилетів з Джакарти в Потіанак в 14:37 за місцевим часом. Дані сервісу Flight Radar показують, що через чотири хвилини після відбуття висота польоту за лічені секунди скоротилася більш ніж на три тисячі метрів.

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    Загиблий Boeing 737-500 експлуатувався більше 25 років, свій перший політ він здійснив у травні 1994 року.
    Теги: ЗМІ політ авіакатастрофа літак Boeing Індонезія
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