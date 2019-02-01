18-річна Даяна Ястремська обіграла екс-першу ракетку світу



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Даяна Ястремьска вдруге в кар'єрі продилася в півфінал турніру з серії WTA UA-Футбол

Українка вийшла до півфіналу турніру Таїланді

47-ма ракетка світу дана Ястремська з України вийшла до півфіналу турніру з серії International в таїландському Гуагіні (покриття - хард, призовий фонд - $250 000).

У поєдинку третього кола 18-річна одеситка перемогла нині 15-ту тенісистку світу, колишнього лідера світового рейтингу Ґарбіньє Муґурусу зі Іспанії – 7:6(5), 6:1. Матч тривав годину і 45 хвилин.

Зауважимо, що то вже друга перемога Ястремської над Муґурусою в двох матчах. Попереднього разу Даяна здолала іспанку в двох сетах минулої осені, в 1/8 фіналу турніру Люксембурзі.

За місце у фіналі Даяна посперечається з полячкою Маґдою Лінетт (WTA №98), котра сьогодні перемогла китаянку Ван Яфань.

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