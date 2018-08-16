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    Активісти ЛГБТ пронесли Одесою величезне серце: фото

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    Активісти ЛГБТ пронесли Одесою величезне серце: фото
    Фото: dumskaya.net

    Серце було зроблене з дерев’яних рейок, у середину помістили відповіді одеситів на питання «Що для вас любов?»

    Фестиваль квір-культури «Одеса-прайд 2018» стартував сьогодні в Одесі. Як інформує «Думська», в честь відкриття учасники пройшлися від перетину Рішельєвської з Жуковського до Приморського бульвару. Вони несли величезне червоне серце, збите з дерев'яних рейок.

    «Цим ми хочемо показати одеситам, що любов властива будь-якій людині. Всі з нас люблять когось або щось», - розповів співорганізаторка «Одеса-прайд 2018» Аліна Галич.

    В рамках акції відбувся комунікативний флешмоб - одеситів просили написати свою відповідь на питання, «Що для вас любов?», на клаптиках червоної тканини, які згодом прикріпили до серця, тим самим заповнивши його порожнечу.

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    Активісти ЛГБТ пронесли Одесою величезне серце: фото
    Активісти ЛГБТ пронесли Одесою величезне серце: фото
    Активісти ЛГБТ пронесли Одесою величезне серце: фото
    Активісти ЛГБТ пронесли Одесою величезне серце: фото
    Активісти ЛГБТ пронесли Одесою величезне серце: фото
    Активісти ЛГБТ пронесли Одесою величезне серце: фото
    Активісти ЛГБТ пронесли Одесою величезне серце: фото
    Активісти ЛГБТ пронесли Одесою величезне серце: фото
    Активісти ЛГБТ пронесли Одесою величезне серце: фото
    Активісти ЛГБТ пронесли Одесою величезне серце: фото
    Активісти ЛГБТ пронесли Одесою величезне серце: фото
    Активісти ЛГБТ пронесли Одесою величезне серце: фото
    Активісти ЛГБТ пронесли Одесою величезне серце: фото
    Активісти ЛГБТ пронесли Одесою величезне серце: фото
    Активісти ЛГБТ пронесли Одесою величезне серце: фото
    Активісти ЛГБТ пронесли Одесою величезне серце: фото
    Активісти ЛГБТ пронесли Одесою величезне серце: фото
    Фото: dumskaya.net

    «У цьому році ми вибрали темою фестивалю «Наші сім'ї - наша цінність», тому що це те, про що ми хочемо говорити, - розповіла представник фестивалю Анна Леонова. - У суботу ми проведемо в Одесі марш, який ми називаємо «прайд-ходу», під цим гаслом».

    Фестиваль квір-культури буде проходити в Одесі протягом трьох днів. Організатори обіцяють безліч цікавих подій: лекції, кінопокази, дебати, конкурс хорової пісні та багато іншого.

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