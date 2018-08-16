Активісти ЛГБТ пронесли Одесою величезне серце: фото



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Фото: dumskaya.net

Серце було зроблене з дерев’яних рейок, у середину помістили відповіді одеситів на питання «Що для вас любов?»

Фестиваль квір-культури «Одеса-прайд 2018» стартував сьогодні в Одесі. Як інформує «Думська», в честь відкриття учасники пройшлися від перетину Рішельєвської з Жуковського до Приморського бульвару. Вони несли величезне червоне серце, збите з дерев'яних рейок.

«Цим ми хочемо показати одеситам, що любов властива будь-якій людині. Всі з нас люблять когось або щось», - розповів співорганізаторка «Одеса-прайд 2018» Аліна Галич.

В рамках акції відбувся комунікативний флешмоб - одеситів просили написати свою відповідь на питання, «Що для вас любов?», на клаптиках червоної тканини, які згодом прикріпили до серця, тим самим заповнивши його порожнечу.

«У цьому році ми вибрали темою фестивалю «Наші сім'ї - наша цінність», тому що це те, про що ми хочемо говорити, - розповіла представник фестивалю Анна Леонова. - У суботу ми проведемо в Одесі марш, який ми називаємо «прайд-ходу», під цим гаслом».

Фестиваль квір-культури буде проходити в Одесі протягом трьох днів. Організатори обіцяють безліч цікавих подій: лекції, кінопокази, дебати, конкурс хорової пісні та багато іншого.