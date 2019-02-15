Балтські поліцейські викрили осіб, які незаконно вирубували ліс



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Дев’ятьох правопорушників дільничні офіцери та поліцейські групи реагування патрульної поліції застали за протиправним заняттям у лісосмузі села Білине

На момент прибуття правоохоронців порушники встигли спиляти 15 складометрів дров дуба, акації та ясену. Дерева вони завантажували на КАМАЗ, на якому і приїхали у лісопосадку.

Про це інформує ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

За вказаним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 246 КК України (незаконна порубка лісу). Знаряддя злочину - автомобіль та бензопили - з місця події вилучено

За вчинене правопорушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк, з конфіскацією незаконно добутого.

Тривають слідчі дії.