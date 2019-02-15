  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Балтські поліцейські викрили осіб, які незаконно вирубували ліс

    • Розсилка
    Балтські поліцейські викрили осіб, які незаконно вирубували ліс

    Дев’ятьох правопорушників дільничні офіцери та поліцейські групи реагування патрульної поліції застали за протиправним заняттям у лісосмузі села Білине

    На момент прибуття правоохоронців порушники встигли спиляти 15 складометрів дров дуба, акації та ясену. Дерева вони завантажували на КАМАЗ, на якому і приїхали у лісопосадку.

    Про це інформує ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

    За вказаним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 246 КК України  (незаконна порубка лісу). Знаряддя злочину - автомобіль та бензопили -  з місця події вилучено

    За вчинене правопорушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк, з конфіскацією незаконно добутого.

    Тривають слідчі дії.

    Читайте також
    екологія кримінал Одещина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ