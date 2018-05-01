Біля кінотеатру «Москва» в Одесі горить кафе
- Вчора, 17:32
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Розсилка
Кафе розташоване у парку ім.Горького в мікрорайоні Черьомушки
В Одесі біля кінотеатру «Москва» горить кафе. Про це повідомляють очевидці з різних районів міста.
Відомо, що кафе розташоване у парку ім.Горького в мікрорайоні Черьомушки.
Пожежа розпочалася близько 17 години. Наразі на місці події працюють рятувальники та працівники поліції. Орієнтовно площа загоряння складає понад 100 кв.м.
За попередньою інформацією, загиблих нема.
За словами присутніх на місці події, до пожежників наразі під'їжджають додаткові сили рятувальників.