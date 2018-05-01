Біля кінотеатру «Москва» в Одесі горить кафе

Кафе розташоване у парку ім.Горького в мікрорайоні Черьомушки

В Одесі біля кінотеатру «Москва» горить кафе. Про це повідомляють очевидці з різних районів міста. Відомо, що кафе розташоване у парку ім.Горького в мікрорайоні Черьомушки. [GALLERY_BLOCK] Пожежа розпочалася близько 17 години. Наразі на місці події працюють рятувальники та працівники поліції. Орієнтовно площа загоряння складає