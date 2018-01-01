Біля ринку «Привоз» в Одесі сталася стрілянина

Сьогодні зранку в центрі Одеси посварилися два автомобілісти на «Ланосі» та «Волзі»

Конфлікт зі стріляниною стався сьогодні вранці в Вознесенському провулку, що біля ринку «Привоз». Як повідомили «Думській» джерела в прокуратурі, посварилися два автомобілісти на «Ланосі» та «Волзі». У розпал сварки водій «Волги» дістав пістолет, швидше за все травматичний, і вистрілив в



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Сьогодні зранку в центрі Одеси посварилися два автомобілісти на «Ланосі» та «Волзі»

Конфлікт зі стріляниною стався сьогодні вранці в Вознесенському провулку, що біля ринку «Привоз».

Як повідомили «Думській» джерела в прокуратурі, посварилися два автомобілісти на «Ланосі» та «Волзі».

У розпал сварки водій «Волги» дістав пістолет, швидше за все травматичний, і вистрілив в машину опонента, а потому втік з місця події.

Стрілка розшукують. На місці працює слідчо-оперативна група.

«Причини і причетні особи встановлюються», - прокоментували інцидент в прес-службі патрульної поліції.

У прес-службі ГУНП прокоментували інцидент біля «Привозу»

«О 9:58 в поліцію надійшло повідомлення про інцидент між автомобілістами в Вознесенському провулку. На місце події прибула слідчо-оперативна група Приморського відділу поліції. Попередньо встановлено, що до припаркованого автомобіля одесита під'їхали кілька чоловіків на «Волзі» і, розбивши скло, почали погрожувати предметом, схожим на пістолет, після чого зникли в напрямку Старосінної площі», - повідомили в прес-службі відомства.

Наразі особи хуліганів встановлені. Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.