Британська актриса відвідала землю пращурів на Одещині



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Фото: dumskaya.net / Павло Козленко Сама актриса народилася в англійському місті Лідс

Пращури по батьковій лінії в кінці XIX століття жили в Балті

Днями Балтську юдейську релігійну громаду відвідала актриса театру і кіно з Великобританії - 92-річна Тельма Рубі. Про візит актриси розповів директор Одеського музею Голокосту Павло Козленко.

На батьківщину своїх предків англійка прибула в супроводі племінниці. В Балті Тельма Рубай зустрілася з членами місцевої єврейської громади.

Актриса розповіла, що її предки по батьковій лінії в кінці XIX століття жили в Балті, а на початку ХХ століття переїхали в Дублін.

Сама актриса народилася в англійському місті Лідс в 1925 році. Акторської майстерності навчалася в коледжі Finch в Нью-Йорку. Її першою роботою були виступи перед пораненими військовослужбовцями по всій Англії.

За своє творче життя Тельма Рубі виконала безліч ролей в театрі і в кіно. Найвідоміші фільми з її участю - «Остання з блондинок-красунь» (2000, Великобританія, США), «Зрада» (1976, Великобританія, Ізраїль, Італія), «Живи зараз - розплачуйся потім» (1962, Великобританія), «Шлях нагору »(1958, Великобританія). Але найбільше її знає театральний глядач.

Нині актриса театру і кіно проживає в передмісті Лондона.

Джерело: Думская