Будівлі одеського стадіону «Чорноморець» виставили на продаж

Загальна площа приміщень, які виставлені на продаж, складає понад 80 тисяч квадратних метрів

Нежитлові приміщення центрального стадіону «Чорноморець» в Одесі виставили на продаж у системі «Prozorro.Продажі». Про це йдеться на сайті системи електронних продажів. Як зазначається, загальна площа приміщень, які виставлені на продаж, складає понад 80 тисяч квадратних метрів. Початкова вартість лоту