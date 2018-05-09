Будівлі одеського стадіону «Чорноморець» виставили на продаж
- Сьогодні, 06:20
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Стадіон Чорноморець, Одеса
Загальна площа приміщень, які виставлені на продаж, складає понад 80 тисяч квадратних метрів
Нежитлові приміщення центрального стадіону «Чорноморець» в Одесі виставили на продаж у системі «Prozorro.Продажі».
Про це йдеться на сайті системи електронних продажів.
Як зазначається, загальна площа приміщень, які виставлені на продаж, складає понад 80 тисяч квадратних метрів.
Початкова вартість лоту складає понад 1,1 мільярд гривень., а розмір мінімального кроку торгів — 1% або 11,398 мільйонів гривень.
Продавцем приміщень значиться комерційний «Імексбанк», штаб-квартира якого знаходиться в Одесі.